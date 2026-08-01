Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?
Украина президенти Владимир Зеленский АҚШга сафари чоғида америкалик миллиардер Илон Маск билан учрашишни сўраган, бироқ тадбиркор бу таклифни очиқчасига рад етган. Те Атлантик нашри тарқатган маълумотларга кўра, Украина томони фронтдаги алоқа тизимлари ва келгуси ҳамкорликни муҳокама қилмоқчи бўлган, Маск еса ҳарбий ҳаракатларга аралашишдан қочиш истагида.
Америкалик миллиардер ва SpaceX раҳбари Илон Маск ҳамда Украина президенти Владимир Зеленский ўртасидаги кутилмаган совуқлик халқаро сиёсат доираларида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. АҚШга хизмат сафари билан келган Украина раҳбари сайёрамизнинг энг бой одами билан юзма-юз учрашиш истагини билдирган, бироқ кутилмаганда қатъий рад жавобини олган. Ушбу рад жавоби ортида аслида нима ётибди?
АҚШнинг нуфузли The Atlantic нашри тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, Вашингтондаги манбалар ушбу сирли рад жавоби ва унинг ортида турган геосиёсий манфаатларни тасдиқлашган.
1. «Учрашишни истамайман»: Илон Маскнинг қатъий рад жавоби
The Atlantic манбаларига кўра, Владимир Зеленский шу ҳафтада АҚШга қилган ташрифи доирасида Илон Маск билан шахсий музокаралар ўтказиш бўйича расмий сўров юборган. Украина томони америкалик тадбиркор билан фронтдаги алоқа тизимлари ва келгуси ҳамкорликни муҳокама қилмоқчи бўлган.
Бироқ миллиардер ушбу таклифга ҳеч қандай иккиланишсиз салбий жавоб берди.
«Шу ҳафта АҚШга ташрифи давомида Зеленский Илон Маск билан учрашишни сўраган, аммо миллиардер бу таклифни очиқчасига рад этди», — деб хабар беради нашр.
Маскнинг ушбу хатти-ҳаракати унинг Украина ихтилофига бўлган ёндашуви ва фронтдаги ҳарбий ҳаракатларга бевосита аралашишдан қочиш истаги янада кучайганини кўрсатмоқда.
2. Оқ уйдаги 1 соатлик сирли учрашув: Трамп ва Зеленский музокараси
Илон Маскдан рад жавобини олгач, Украина раҳбарияти ўз эътиборини АҚШ президенти Доналд Трамп билан бўладиган олий даражадаги мулоқотга қаратди. 28 июль куни Зеленский Оқ уйга ташриф буюриб, АҚШ раҳбари билан юзма-юз кўришди.
Оқ уйдаги музокараларнинг асосий тафсилотлари:
Формат: Журналистлар ва ОАВ вакилларисиз, тўлиқ ёпиқ эшиклар ортида кечди;
Давомийлиги: Музокаралар тахминан бир соат давом этди;
Марказий мавзу: Ҳарбий ёрдам, фронтдаги вазият ва фронтора ҳудудларни муҳофаза қилиш.
Айнан ушбу суҳбат давомида Украина раҳбари Трампдан кутилмаган ва ўта муҳим масалада ўртакашлик қилишни сўраган.
3. «Старлинк» учун ўртакаш Трамп: Дрон ҳужумларига яшил чироқ суралдими?
The Atlantic нашрининг ёзишича, ёпиқ музокаралар чоғида Зеленский Доналд Трампдан Илон Маскга таъсир ўтказишни ва ундан Starlink сунъий йўлдош алоқа тармоғи чекловларини олиб ташлашни илтимос қилган.
Украина томони Маскдан Россия ҳудуди ичкарисидаги оператив нишонларга узоқ масофали дрон ҳужумларини бошқариш ва йўналтириш учун Starlink алоқасидан эркин фойдаланишга расман рухсат беришини сўрамоқда.
Масаланинг моҳияти ва хавфсизлик хатари:
Фронтдаги чекловлар: Маск илгари ҳам Starlink тизимининг ҳарбий мақсадларда, хусусан, ҳужумкор дронларни чуқур оператив худудларда қўллашга чеклов қўйган эди.
Эскалация хавфи: Миллиардер ўз қарорини учинчи жаҳон урушига ва йирик глобал тўқнашувга сабаб бўлмаслик истаги билан изоҳлаб келади.
Киевнинг эҳтиёжи: Украина армияси учун Starlink алоқаси фронт чизиғидаги ва ҳаводаги дронларни бошқаришда бебаҳо ва муқобилсиз алоқа воситаси ҳисобланади.
4. Геосиёсий маневр: Маск нега тисарилмоқда?
Илон Маск ва Украина раҳбарияти ўртасидаги кескинлик янгилик эмас. Миллиардер илгари ҳам тинчлик музокаралари бўйича ўз муқобил режаларини илгари сурган ва бу Киев томонидан қаттиқ танқид қилинган эди.
Аналитикларнинг фикрича, Маскнинг Зеленский билан учрашувни рад этиши ва Starlink тизимини Россия ҳудудига ҳужумлар учун очмаслиги — бу шунчаки бизнес қарори эмас, балки ўзини глобал ҳарбий низолардан узоқроқ тутиш ва Доналд Трампнинг эҳтимолий тинчлик сиёсатига мувофиқ ҳаракат қилиш стратегиясидир.
Хулоса: Вашингтондаги учрашувнинг номаълум оқибатлари
Илон Маскнинг рад жавоби ва Трампнинг ушбу масалада Маск билан гаплашиш-гаплашмаслиги номаълумлигича қолмоқда. Бироқ бир нарса аниқ: фронтдаги технологик устунлик ва Starlink сунъий йўлдош тизимидан фойдаланиш масаласи келажакдаги ҳарбий ҳаракатларнинг йўналишини белгилаб беради.
Сизнингча, Илон Маск Starlink тизимини Россия ҳудудига дрон ҳужумлари уюштириш учун очиб бериши керакми ёки унинг хавфсизлик нуқтаи назаридан қўйган чекловлари тўғрими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…