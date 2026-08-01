Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?

·65·Дунё
Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?
Қисқача

Украина президенти Владимир Зеленский АҚШга сафари чоғида америкалик миллиардер Илон Маск билан учрашишни сўраган, бироқ тадбиркор бу таклифни очиқчасига рад етган. Те Атлантик нашри тарқатган маълумотларга кўра, Украина томони фронтдаги алоқа тизимлари ва келгуси ҳамкорликни муҳокама қилмоқчи бўлган, Маск еса ҳарбий ҳаракатларга аралашишдан қочиш истагида.

Америкалик миллиардер ва SpaceX раҳбари Илон Маск ҳамда Украина президенти Владимир Зеленский ўртасидаги кутилмаган совуқлик халқаро сиёсат доираларида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. АҚШга хизмат сафари билан келган Украина раҳбари сайёрамизнинг энг бой одами билан юзма-юз учрашиш истагини билдирган, бироқ кутилмаганда қатъий рад жавобини олган. Ушбу рад жавоби ортида аслида нима ётибди?

АҚШнинг нуфузли The Atlantic нашри тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, Вашингтондаги манбалар ушбу сирли рад жавоби ва унинг ортида турган геосиёсий манфаатларни тасдиқлашган.

1. «Учрашишни истамайман»: Илон Маскнинг қатъий рад жавоби

The Atlantic манбаларига кўра, Владимир Зеленский шу ҳафтада АҚШга қилган ташрифи доирасида Илон Маск билан шахсий музокаралар ўтказиш бўйича расмий сўров юборган. Украина томони америкалик тадбиркор билан фронтдаги алоқа тизимлари ва келгуси ҳамкорликни муҳокама қилмоқчи бўлган.

Бироқ миллиардер ушбу таклифга ҳеч қандай иккиланишсиз салбий жавоб берди.

«Шу ҳафта АҚШга ташрифи давомида Зеленский Илон Маск билан учрашишни сўраган, аммо миллиардер бу таклифни очиқчасига рад этди», — деб хабар беради нашр.

Маскнинг ушбу хатти-ҳаракати унинг Украина ихтилофига бўлган ёндашуви ва фронтдаги ҳарбий ҳаракатларга бевосита аралашишдан қочиш истаги янада кучайганини кўрсатмоқда.

2. Оқ уйдаги 1 соатлик сирли учрашув: Трамп ва Зеленский музокараси

Илон Маскдан рад жавобини олгач, Украина раҳбарияти ўз эътиборини АҚШ президенти Доналд Трамп билан бўладиган олий даражадаги мулоқотга қаратди. 28 июль куни Зеленский Оқ уйга ташриф буюриб, АҚШ раҳбари билан юзма-юз кўришди.

Оқ уйдаги музокараларнинг асосий тафсилотлари:

  • Формат: Журналистлар ва ОАВ вакилларисиз, тўлиқ ёпиқ эшиклар ортида кечди;

  • Давомийлиги: Музокаралар тахминан бир соат давом этди;

  • Марказий мавзу: Ҳарбий ёрдам, фронтдаги вазият ва фронтора ҳудудларни муҳофаза қилиш.

Айнан ушбу суҳбат давомида Украина раҳбари Трампдан кутилмаган ва ўта муҳим масалада ўртакашлик қилишни сўраган.

3. «Старлинк» учун ўртакаш Трамп: Дрон ҳужумларига яшил чироқ суралдими?

The Atlantic нашрининг ёзишича, ёпиқ музокаралар чоғида Зеленский Доналд Трампдан Илон Маскга таъсир ўтказишни ва ундан Starlink сунъий йўлдош алоқа тармоғи чекловларини олиб ташлашни илтимос қилган.

Украина томони Маскдан Россия ҳудуди ичкарисидаги оператив нишонларга узоқ масофали дрон ҳужумларини бошқариш ва йўналтириш учун Starlink алоқасидан эркин фойдаланишга расман рухсат беришини сўрамоқда.

Масаланинг моҳияти ва хавфсизлик хатари:

  1. Фронтдаги чекловлар: Маск илгари ҳам Starlink тизимининг ҳарбий мақсадларда, хусусан, ҳужумкор дронларни чуқур оператив худудларда қўллашга чеклов қўйган эди.

  2. Эскалация хавфи: Миллиардер ўз қарорини учинчи жаҳон урушига ва йирик глобал тўқнашувга сабаб бўлмаслик истаги билан изоҳлаб келади.

  3. Киевнинг эҳтиёжи: Украина армияси учун Starlink алоқаси фронт чизиғидаги ва ҳаводаги дронларни бошқаришда бебаҳо ва муқобилсиз алоқа воситаси ҳисобланади.

4. Геосиёсий маневр: Маск нега тисарилмоқда?

Илон Маск ва Украина раҳбарияти ўртасидаги кескинлик янгилик эмас. Миллиардер илгари ҳам тинчлик музокаралари бўйича ўз муқобил режаларини илгари сурган ва бу Киев томонидан қаттиқ танқид қилинган эди.

Аналитикларнинг фикрича, Маскнинг Зеленский билан учрашувни рад этиши ва Starlink тизимини Россия ҳудудига ҳужумлар учун очмаслиги — бу шунчаки бизнес қарори эмас, балки ўзини глобал ҳарбий низолардан узоқроқ тутиш ва Доналд Трампнинг эҳтимолий тинчлик сиёсатига мувофиқ ҳаракат қилиш стратегиясидир.

Хулоса: Вашингтондаги учрашувнинг номаълум оқибатлари

Илон Маскнинг рад жавоби ва Трампнинг ушбу масалада Маск билан гаплашиш-гаплашмаслиги номаълумлигича қолмоқда. Бироқ бир нарса аниқ: фронтдаги технологик устунлик ва Starlink сунъий йўлдош тизимидан фойдаланиш масаласи келажакдаги ҳарбий ҳаракатларнинг йўналишини белгилаб беради.

Сизнингча, Илон Маск Starlink тизимини Россия ҳудудига дрон ҳужумлари уюштириш учун очиб бериши керакми ёки унинг хавфсизлик нуқтаи назаридан қўйган чекловлари тўғрими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Бугун, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда