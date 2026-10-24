Тери остидаги сир очилди: Олимлар безгак чивини қонни қандай сўришини аниқлади

·58·Дунё
Тери остидаги сир очилди: Олимлар безгак чивини қонни қандай сўришини аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жонс Ҳопкинс университети олимлари безгак чивини инсон терисини тешганда юз берадиган жараёнларни юқори технологияли ускуналар ёрдамида илк бор батафсил кузатишга муваффақ бўлишди.
  • Тадқиқот давомида чақиш жараёни беш босқичдан иборат эканлиги аниқланди ва Анопҳелес колуззии тури қон томирини топишда Аедес аегйпти чивинига нисбатан 17 сония тезроқ ҳаракат қилиши маълум бўлди.

АҚШнинг нуфузли Жонс Ҳопкинс университети олимлари безгак чивини инсонни чаққанда тери юзасида ва унинг чуқур қатламларида айнан қандай жараёнлар кечишини илк бор мисли кўрилмаган дақиқлик билан кузатишга муваффақ бўлишди.

Юқори тезликда ишловчи махсус видеокамералар ҳамда сезгир микродатчиклар ёрдамида ўтказилган тажрибалар натижасида чақиш жараёнининг 5 та асосий босқичи аниқланди ва ҳашаротнинг қон томирини топишида сезги тизими ҳал қилувчи ўрин тутиши исботланди. Тадқиқот хулосалари нуфузли Science Advances журналида эълон қилинди.

Электр симлари ва микрокамералар: Чақишнинг 5 босқичи

Тадқиқотчилар Anopheles coluzzii турига мансуб безгак чивинларининг сезги аъзоларига ўта ингичка электр симларини улаб чиқишди. Бу усул чивин хартуми тери остига кирган пайтдаги электр кучланишининг энг кичик ўзгаришларини реал вақтда қайд этиш имконини берди:

  • Бешта кетма-кет босқич: Олимлар чақиш жараёнини терини тешиш, қон томирини излаш, қонни сўриш, хартумни қайтариб чиқариш ва чақишни тўлиқ якунлаш каби босқичларга ажратишди;

  • Терини тешиш сири: Чивин терини тешаётган пайтда фақат хартуми билан чекланмай, оёқлари ва оғиз атрофидаги сезгир рецепторларини ҳам фаол ишга солади;

  • Мутлақ ҳаракатсизлик: Қон сўриш жараёни бошлангач, ҳашарот ўз хавфсизлиги ва узлуксиз озиқланишни таъминлаш учун бутунлай қимирламай туриб олади.

Денге чивинига нисбатан 17 сония тезроқ

Олимлар безгак чивинининг ҳаракатларини денге безгагини тарқатувчи Aedes aegypti чивини билан солиштириб, қизиқарли натижага дуч келишди:

  • Томирни тез топиш: Безгак чивини тери остидаги қон томирини денге тарқатувчисига қараганда ўртача 17 сония тезроқ топади;

  • Бир хил давомийлик: Шунга қарамай, ҳар икки турда чақиш ва тўйиб озиқланишнинг умумий вақти деярли бир хил — тахминан 2,5 дақиқани ташкил этади;

  • Мустақил эволюция: Мазкур турларнинг эволюцион йўли қарийб 150 миллион йил аввал ажралиб кетганини ҳисобга олган олимлар, иккала ҳашарот ҳам қон сўришнинг бундай юқори самарали усулига бир-биридан мустақил равишда келган деган хулосага келишди.

IR76b гени: Инфекцияларга қарши янги ҳимоя усули

Тажрибалар давомида чивинларнинг ҳид сезиш қобилияти билан боғлиқ бўлган IR76b гени фаолияти сунъий равишда ўчириб қўйилди:

  • Мўлжални йўқотиш: Ушбу генсиз чивинлар тери остида қон томирини мақсадли излаш қобилиятини деярли бутунлай йўқотди ва уларнинг қон сўриш кўрсаткичи кескин тушиб кетди;

  • Келажак тиббиёти учун фойда: Муаллифларнинг фикрича, чивинларнинг сезги тизими ва ҳаракат механизмини мукаммал англаш келажакда безгак ва шу каби оғир юқумли касалликлардан ҳимоя қилувчи мутлақо янги, анча самарали воситаларни яратишга хизмат қилади.

Жонс Ҳопкинс университетибезгак чивиниScience AdvancesIR76b гени
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилиндиАҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилинди6 октябр 21:08Коинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқдиКоинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқди1 октябр 00:10Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?7 август 19:3614 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди13 сентябр 00:0736 ёшли FIDE менежери Сергей Индейкин чивин чақишидан вафот этди36 ёшли FIDE менежери Сергей Индейкин чивин чақишидан вафот этди24 август 16:10Йилига 700 мингдан ортиқ одамни ўлдирадиган жонзот аниқландиЙилига 700 мингдан ортиқ одамни ўлдирадиган жонзот аниқланди22 август 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди