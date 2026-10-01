Коинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқди

·0·Дунё
Коинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқди

Инсоният тарихи, биз яшаётган Ердаги барча суҳбатлар, қабул қилинган қарорлар ва ҳар бир лаҳзамиз олдин ҳам миллиардлаб марта юз берган ва келажакда ҳам худди шундай аниқликда қайтариладими? АҚШнинг нуфузли Жонс Ҳопкинс университети физик-назариётчиси, квант физикаси ва космология бўйича таниқли тадқиқотчи Шон М. Кэрролл (Sean M. Carroll) ва унинг ҳамкасблари Коинот тарихи қандай шароитларда заррача фарқсиз айнан такрорланиши мумкинлигини математик моделлар асосида ҳисоблаб чиқди.

Физикларнинг инқилобий назариясига кўра, биз билган «Катта портлаш» (Big Bang) ортидан қачондир барча материя ва вақтни бошланғич нуқтасига қайтарувчи «Катта сиқилиш» (Big Crunch) содир бўлиши керак. Ушбу квант модели чексиз коинот ҳалқасини назарда тутиб, инсонларда тез-тез учрайдиган сирли «дежавю» ҳолати — «мен бу воқеани қачондир айнан шундай яшаб ўтганман» деган ҳиссиёт шунчаки мия ўйини эмас, балки чексиз такрорланаётган космик цикллар акс-садоси бўлиши мумкинлиги ҳақидаги ҳайратланарли саволни кун тартибига чиқармоқда.

«Катта сиқилиш, чексиз космик ҳалқа ва дежавю жумбоғи»: 5 та асосий илмий факт

Шон Кэрролл жамоасининг квант гипотезаси бўйича энг муҳим таҳлилий нуқталар:

  • Математик аниқликдаги космик такрорланиш: Жонс Ҳопкинс университети олимлари Коинот квант ҳолати бошланғич нуқтасига тўлиқ қайтадиган шароитларни ҳисоблади;

  • «Катта сиқилиш» (Big Crunch) назарияси: «Катта портлаш»дан сўнг фазо кенгайишдан тўхтаб, қайта сиқилиши ва янги циклнинг бошланишига туртки бериши мумкин;

  • Биз чексиз циклларнинг бирида яшаяпмиз: Тадқиқотга кўра, бизнинг ҳаётимиз, қарорларимиз ва сайёрамиз тарихи аллақачон чексиз марта содир бўлган бўлиши мумкин;

  • Дежавю феноменига илмий қараш: «Бу лаҳзани аввал кўрганман» деган туйғу Коинотнинг олдинги такрорланишларидан қолган руҳий-онгли модел бўлиши эҳтимоли илгари сурилмоқда;

  • Шон М. Кэрроллнинг фундаментал тадқиқотлари: Коинот сирлари, вақт ва макон муаммолари бўйича жаҳон бестселлерлари муаллифи навбатдаги баҳсли квант концепциясини тақдим этди.

Коинотнинг чексиз такрорланиш гипотезаси ва илмий шубҳалар таснифи

Шон Кэрроллнинг назарий модели, реаллик билан боғлиқ чекловлар ва физик параметрлар қиёсий таҳлили:

Таҳлил мезонлари ва тушунчалар

Квант такрорланиш модели (Гипотеза)

Илмий танқид ва реал воқелик чеклови

Асосий муаллиф ва марказ

Шон М. Кэрролл (Жонс Ҳопкинс университети)

Квант физикаси ва назарий космология ҳамжамияти

Коинотнинг якуний босқичи

«Катта сиқилиш» (материя квант нуқтасига қайтади)

Ҳозирда коинот тезланиш билан кенгайишда давом этмоқда

Тарих ва воқеаларнинг тақдири

Барча воқеалар, ҳаётимиз, суҳбатларимиз айнан такрорланади

Назария ҳозирча тўлиқ исботланмаган спекулятив ғоядир

Математик моделнинг ҳолати

Рақамлар ва тенгламаларда цикллар мукаммал ишлайди

Макон, вақт ва материянинг асл пайдо бўлиши ҳали тушунтирилмаган

Инсон онгига таъсири

Дежавю (deja vu) туйғусига реал космик асос беради

Психологияда дежавю хотира чалғиши сифатида қаралади

Илмий асарлар ва машҳурлик

«Something Deeply Hidden», «The Biggest Ideas in the Universe»

Жаҳон миқёсида кенг илмий баҳсларга сабаб бўлган китоблар

Фундаментал физика ва фалсафий экспертиза: Биз ҳақиқатан ҳам вақт қафасида яшаяпмизми?

Астрофизиклар ва квант механикаси мутахассисларининг хулосалари:

  • «Математик уйғунлик ва реал борлиқ фарқи»: Шон Кэрролл назарияси қоғозда ва математик формулаларда жуда гўзал кўринса-да, амалда бутунлай тасдиқланмаган; бугунги кунда замонавий астрономия коинотнинг қайта сиқилиши эмас, балки қоронғи энергия таъсирида чексиз совиб, кенгайиб боришини (катта совиш) асосий сценарий деб ҳисоблайди; бироқ квант ҳолатларининг тўлиқ қайта тикланиши эҳтимоли назарий жиҳатдан мутлақо инкор этилмайди;

  • Ницшенинг «Боқий қайтиш» фалсафасининг физикавий исботи: Буюк файласуф Фридрих Ницше ўз вақтида «Абадий қайтиш» ғоясини илгари суриб, инсон ўз ҳаётини ҳар бир сонияси билан қайта-қайта яшашга маҳкумлигини таъкидлаган эди; Кэрроллнинг модели ушбу фалсафий қарашга квант физикаси тилида математик шакл бермоқда — бу инсониятни қабул қилаётган ҳар бир қарорига улкан масъулият билан қарашга ундайди;

  • Чексизлик ва тақдир муаммоси: Агар Коинот чексиз марта айнан бир хил ҳолатда қайтарилса, демак, инсондаги ихтиёр эркинлиги ва танловлар ҳам олдиндан белгиланган мутлақ алгоритм бўлиб чиқади; аммо олимларнинг ўзлари ҳам тан олганидек, квант тасодифлари ва ноаниқлик принципи ҳар бир янги циклда тарихнинг бироз бошқачароқ ривожланишига имкон қолдириши мумкин.

Сиз ҳаётингизда қаттиқ дежавю ҳолатини бошдан кечириб, «мен бу ерда бўлганман, бу сўзларни айнан шундай айтганман» деган ҳайратланарли ҳисни туйганмисиз? Сизнингча, биз ҳақиқатан ҳам чексиз космик ҳалқа ичида айланмоқдамизми ёки инсон умри такрорланмас ягона мўъжизами? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсон онгини ларзага солувчи ушбу сирли илмий кашфиёт таҳлилини дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Шон М. КэрроллЖонс Ҳопкинс университетиКоинотДежавю
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?15 сентябр 13:23Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учди16 сентябр 22:47«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди12 сентябр 17:20«Юлдузлар жанги» хавфи: Россия БМТни АҚШнинг орбитал қуролларига қарши бирлашишга чақирди«Юлдузлар жанги» хавфи: Россия БМТни АҚШнинг орбитал қуролларига қарши бирлашишга чақирди16 сентябр 07:03“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди7 сентябр 10:20Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқда29 август 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота