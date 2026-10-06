АҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШда қизамиқнинг 1991 йилдан бери энг юқори кўрсаткичга етгани сабабли фавқулодда ҳолат эълон қилинди.
- Ню-Ёрк штатида 101 та тасдиқланган ҳолат қайд этилган бўлиб, бу умумий 4 020 та ҳолатга етган АҚШ кўрсаткичининг бир қисмидир.
- Фавқулодда ҳолат тиббиёт тизимига қўшимча маблағ ажратиш, эмлаш пунктларини кўпайтириш ва таълим муассасаларида санитария назоратини кучайтириш имконини беради.
Қўшма Штатларда эпидемиологик вазият кескинлашмоқда. Мамлакат бўйлаб қизамиқ (корь) вируси юқтирилиши тез суръатлар билан тарқалиши ортидан Нью-Йорк штати расмийлари ҳудудда расман фавқулодда ҳолат режимини эълон қилди.
Дунёга машҳур Жонс Ҳопкинс университети эълон қилган сўнгги тиббий статистикага кўра, АҚШда тасдиқланган қизамиқ билан касалланиш ҳолатларининг умумий сони нақ 4 020 тага етган. Бу кўрсаткич мамлакатда 1991 йилдан бери қайд этилган энг юқори тарихий антирекорд ҳисобланади.
Нью-Йоркдаги вазият: Фавқулодда чораларнинг жорий этилиши
Штат маъмурияти ва соғлиқни сақлаш идоралари касаллик ўчоқларини жиловлаш учун қатъий чораларни кўришга мажбур бўлди:
Штатдаги кўрсаткич: Расмий ҳисоботларга кўра, ҳозирга қадар Нью-Йорк штати ҳудудида 101 та тасдиқланган ҳолат қайд этилган;
Фавқулодда ҳолат нимани англатади: Ушбу режимнинг жорий этилиши тиббиёт тизимига қўшимча бюджет маблағларини тезкор йўналтириш, мажбурий эмлаш пунктларини кўпайтириш ва таълим муассасаларида санитария назоратини максимал даражада кучайтириш имконини беради.
Нима учун 35 йиллик рекорд хавотир уйғотмоқда?
АҚШ соғлиқни сақлаш соҳаси экспертлари бир вақтлар деярли бутунлай енгилган деб ҳисобланган қизамиқ касаллигининг қайта бошланишини қуйидаги омиллар билан изоҳламоқда:
Эмлаш кўрсаткичларининг пасайиши: Сўнгги йилларда аҳоли, хусусан, ёш болалар орасида режали эмлашдан (вакцинация) бош тортиш тенденцияси кучайган, бу эса жамоавий иммунитет деворининг дарз кетишига олиб келди;
Юқори юқувчанлик: Қизамиқ ҳаво-томчи йўли билан энг тез ва осон тарқалувчи хавфли инфекциялардан бири бўлиб, вакцина олмаган одамлар учун оғир асоратлар (зотилжам, энцефалит ва бош мия зарарланиши) келтириб чиқариш эҳтимоли жуда юқори.
Тиббиёт мутасаддилари барча фуқароларни ўз эмлаш тарихларини текширишга ва касалликнинг ҳар қандай аломати (юқори ҳарорат, йўтал, тошмалар) пайдо бўлганда зудлик билан шифокорларга мурожаат қилишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…