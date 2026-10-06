АҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилинди

·24·Дунё
АҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШда қизамиқнинг 1991 йилдан бери энг юқори кўрсаткичга етгани сабабли фавқулодда ҳолат эълон қилинди.
  • Ню-Ёрк штатида 101 та тасдиқланган ҳолат қайд этилган бўлиб, бу умумий 4 020 та ҳолатга етган АҚШ кўрсаткичининг бир қисмидир.
  • Фавқулодда ҳолат тиббиёт тизимига қўшимча маблағ ажратиш, эмлаш пунктларини кўпайтириш ва таълим муассасаларида санитария назоратини кучайтириш имконини беради.

Қўшма Штатларда эпидемиологик вазият кескинлашмоқда. Мамлакат бўйлаб қизамиқ (корь) вируси юқтирилиши тез суръатлар билан тарқалиши ортидан Нью-Йорк штати расмийлари ҳудудда расман фавқулодда ҳолат режимини эълон қилди.

Дунёга машҳур Жонс Ҳопкинс университети эълон қилган сўнгги тиббий статистикага кўра, АҚШда тасдиқланган қизамиқ билан касалланиш ҳолатларининг умумий сони нақ 4 020 тага етган. Бу кўрсаткич мамлакатда 1991 йилдан бери қайд этилган энг юқори тарихий антирекорд ҳисобланади.

Нью-Йоркдаги вазият: Фавқулодда чораларнинг жорий этилиши

Штат маъмурияти ва соғлиқни сақлаш идоралари касаллик ўчоқларини жиловлаш учун қатъий чораларни кўришга мажбур бўлди:

  • Штатдаги кўрсаткич: Расмий ҳисоботларга кўра, ҳозирга қадар Нью-Йорк штати ҳудудида 101 та тасдиқланган ҳолат қайд этилган;

  • Фавқулодда ҳолат нимани англатади: Ушбу режимнинг жорий этилиши тиббиёт тизимига қўшимча бюджет маблағларини тезкор йўналтириш, мажбурий эмлаш пунктларини кўпайтириш ва таълим муассасаларида санитария назоратини максимал даражада кучайтириш имконини беради.

Нима учун 35 йиллик рекорд хавотир уйғотмоқда?

АҚШ соғлиқни сақлаш соҳаси экспертлари бир вақтлар деярли бутунлай енгилган деб ҳисобланган қизамиқ касаллигининг қайта бошланишини қуйидаги омиллар билан изоҳламоқда:

  • Эмлаш кўрсаткичларининг пасайиши: Сўнгги йилларда аҳоли, хусусан, ёш болалар орасида режали эмлашдан (вакцинация) бош тортиш тенденцияси кучайган, бу эса жамоавий иммунитет деворининг дарз кетишига олиб келди;

  • Юқори юқувчанлик: Қизамиқ ҳаво-томчи йўли билан энг тез ва осон тарқалувчи хавфли инфекциялардан бири бўлиб, вакцина олмаган одамлар учун оғир асоратлар (зотилжам, энцефалит ва бош мия зарарланиши) келтириб чиқариш эҳтимоли жуда юқори.

Тиббиёт мутасаддилари барча фуқароларни ўз эмлаш тарихларини текширишга ва касалликнинг ҳар қандай аломати (юқори ҳарорат, йўтал, тошмалар) пайдо бўлганда зудлик билан шифокорларга мурожаат қилишга чақирмоқда.

АҚШҚизамиқНью-ЙоркЖонс Ҳопкинс университети
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқдиКоинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқди1 октябр 00:10АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Нью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилдиНью-Йорк штатида йирик дата-центрлар қурилишига вақтинчалик тақиқ қўйилди3 август 17:24Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиНью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солди2 август 15:41Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилди30 июл 19:49Женнифер Лопес 57 ёшни қарши олдиЖеннифер Лопес 57 ёшни қарши олди25 июл 19:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?