Японияда 290 минг долларлик соатни ўғирлаган эркак уни узр хати билан қайтарди
Япониянинг Токио шаҳрида ноодатий ўғирлик ҳодисаси юз берди. Қимматбаҳо соатни дўкондан олиб қочган эркак орадан уч кун ўтиб, уни почта орқали узр хати билан қайтариб юборди. Бироқ бу ҳолат уни жавобгарликдан қутқара олмади.
Маълум қилинишича, 29 октябрь куни бир эркак Токионинг Накано Бродвей савдо мажмуасидаги соат дўконига кириб, 46 миллион иена (тахминан 290 минг доллар) турадиган Audemars Piguet соатини тақиб кўришни сўраган. Соат унинг билагига тақилганидан сўнг, у дўкондан қочиб кетган.
Орадан уч кун ўтиб, 1 ноябрь куни дўконга курьер орқали посилка етиб келган. Унинг ичидан ўғирланган соат ва қўлда ёзилган узр хати чиққан. Дўкон ходимлари серия рақамини текшириб, соат айнан ўша эканини тасдиқлаган.
11 ноябрь куни полиция ҳодисага алоқадорликда гумон қилинган 30 ёшли эркакни Нагоя шаҳрида қўлга олди. У соатни ўғирлаганини тан олган.
Гумонланувчининг айтишича, у соатни тақиб, ойнадаги аксига қараганида уни жуда ёқтириб қолган ва қандай қилиб дўкондан тақилган ҳолда чиқиб кетганини ҳам сезмай қолган. Кейинчалик эса соат ўзига тегишли эмаслигини англаб, уни эгасига қайтаришга қарор қилганини билдирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…