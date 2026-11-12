Россияда Янги йил совғаларидан Snickers,Twix каби шоколадларни чиқариб ташлаш таклиф қилинди
1 дақиқа ўқиш69
Россияда жамоатчилик вакиллари болаларга мўлжалланган Янги йил совғалари таркибини ўзгартириш ташаббуси билан чиқди. Улар совға қутиларидан Snickers, Mars, Twix ва Bounty каби машҳур шоколадларни олиб ташлаб, уларнинг ўрнига мамлакатда ишлаб чиқариладиган ширинликларни жойлаштиришни таклиф қилмоқда.
Ташаббус муаллифларининг фикрича, бу орқали болаларда маҳаллий маҳсулотларга қизиқиш ва меҳр уйғотиш мумкин. Улар ёш авлодни Россияда ишлаб чиқарилган ширинликларни танлашга одатлантириш тарафдори.
Қайд этиш жоиз, мазкур ташаббус муаллифлари аввалроқ Россия мактабларида питса сотилишига ҳам қарши чиққан эди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…