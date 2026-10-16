16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди

·9·Дунё
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ливиялик тадбиркор 2010-йилда буюртма берган Нокиа телефонларини қарийб 16 йилдан сўнг, 2024-йилда қабул қилиб олди.
  • Ушбу жўнатма 2011-йилда бошланган фуқаролик уруши сабабли логистика ва божхона хизматларининг издан чиқиши оқибатида кечиккан.
  • Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода тадбиркор Коммуникатор ва сурилма телефонлар каби ўша даврнинг замонавий қурилмаларини омбордаги узоқ йиллик сақланишидан сўнг олганини ҳазиломуз таъкидлайди.

Ливиялик тадбиркор 2010 йилда буюртма берган Nokia телефонларини қарийб 16 йилдан кейин қабул қилиб олди. Эски русумдаги телефонлар жўнатмаси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Мамлакат пойтахти Триполида фаолият юритувчи телефон сотувчиси ушбу қурилмаларга Ливияда фуқаролик уруши бошланишидан олдин буюртма берган. Бироқ 2011 йилда бошланган можаро мамлакатдаги логистика ва божхона хизматлари фаолиятини издан чиқариб, жўнатманинг ўз вақтида етиб келишини тўхтатиб қўйган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода тадбиркор қизил пластик пакетдан эски Nokia телефонларини чиқариб, улар телефонми ёки тарихий экспонатми, дея ҳазиломуз савол беради. Жўнатма ичида 2000-йилларнинг охирларида оммалашган Communicator туридаги қурилмалар ва сурилма телефонлар ҳам бўлган. Бугунги кунда эскирган ҳисобланадиган бу моделлар ўз даврида замонавий технологиялар қаторига кирган.

Телефонлар узоқ йиллар давомида омборлардан бирида қолиб кетган. Яқинда улар аниқланиб, ҳақиқий эгасига юборилган. Энг қизиғи, жўнатувчи ва қабул қилувчи Триполи шаҳрида, бир-биридан атиги бир неча километр масофада жойлашган бўлса-да, буюртмани етказиш учун қарийб 16 йил талаб этилган.

Kiyimdagi kishi qizil paket ichidagi ko'plab mobil telefonlarni ko'zdan kechirmoqda.

Воқеа ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг ҳайратига сабаб бўлди. Кўпчилик уруш ва сиёсий беқарорлик оддий ҳаёт, савдо-сотиқ ҳамда кундалик хизматларга қай даражада салбий таъсир кўрсатишини таъкидлади.

Муаммар Қаддофий ҳокимияти ағдарилганидан кейин Ливияда сиёсий бўлиниш сақланиб қолган. Мамлакат ғарбида Триполидаги, БМТ томонидан тан олинган Миллий бирлик ҳукумати бош вазир Абдулҳамид Дбейба раҳбарлигида фаолият юритса, шарқий ҳудудларда генерал Халифа Ҳафтар қўллаб-қувватлайдиган бошқарув маъмурияти мавжуд.

Қарийб 16 йил кечикиб келган Nokia телефонлари билан боғлиқ бу воқеа уруш ва беқарорлик ҳатто бир неча километрлик масофадаги оддий буюртманинг бажарилишига ҳам тўсқинлик қилиши мумкинлигини кўрсатди.

ЛивияТриполиNokiaАбдулҳамид Дбейба
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливияда қуролли тўқнашувлар орасида маҳбуслар қамоқхонадан оммавий қочдиЛивияда қуролли тўқнашувлар орасида маҳбуслар қамоқхонадан оммавий қочди5 август 08:28Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!Телефонлар инқилоби: Nokia’дан сунъий интеллектга эга 4 та янги қурилма!6 июл 22:45300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди9 июн 12:5024 йиллик изланишдан сўнг ота йўқолган қизини қандай топди?24 йиллик изланишдан сўнг ота йўқолган қизини қандай топди?13 октябр 08:40Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиКеча 23:01Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма берди18 август 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди