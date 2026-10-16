16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ливиялик тадбиркор 2010-йилда буюртма берган Нокиа телефонларини қарийб 16 йилдан сўнг, 2024-йилда қабул қилиб олди.
- Ушбу жўнатма 2011-йилда бошланган фуқаролик уруши сабабли логистика ва божхона хизматларининг издан чиқиши оқибатида кечиккан.
- Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода тадбиркор Коммуникатор ва сурилма телефонлар каби ўша даврнинг замонавий қурилмаларини омбордаги узоқ йиллик сақланишидан сўнг олганини ҳазиломуз таъкидлайди.
Ливиялик тадбиркор 2010 йилда буюртма берган Nokia телефонларини қарийб 16 йилдан кейин қабул қилиб олди. Эски русумдаги телефонлар жўнатмаси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Мамлакат пойтахти Триполида фаолият юритувчи телефон сотувчиси ушбу қурилмаларга Ливияда фуқаролик уруши бошланишидан олдин буюртма берган. Бироқ 2011 йилда бошланган можаро мамлакатдаги логистика ва божхона хизматлари фаолиятини издан чиқариб, жўнатманинг ўз вақтида етиб келишини тўхтатиб қўйган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода тадбиркор қизил пластик пакетдан эски Nokia телефонларини чиқариб, улар телефонми ёки тарихий экспонатми, дея ҳазиломуз савол беради. Жўнатма ичида 2000-йилларнинг охирларида оммалашган Communicator туридаги қурилмалар ва сурилма телефонлар ҳам бўлган. Бугунги кунда эскирган ҳисобланадиган бу моделлар ўз даврида замонавий технологиялар қаторига кирган.
Телефонлар узоқ йиллар давомида омборлардан бирида қолиб кетган. Яқинда улар аниқланиб, ҳақиқий эгасига юборилган. Энг қизиғи, жўнатувчи ва қабул қилувчи Триполи шаҳрида, бир-биридан атиги бир неча километр масофада жойлашган бўлса-да, буюртмани етказиш учун қарийб 16 йил талаб этилган.
Воқеа ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг ҳайратига сабаб бўлди. Кўпчилик уруш ва сиёсий беқарорлик оддий ҳаёт, савдо-сотиқ ҳамда кундалик хизматларга қай даражада салбий таъсир кўрсатишини таъкидлади.
Муаммар Қаддофий ҳокимияти ағдарилганидан кейин Ливияда сиёсий бўлиниш сақланиб қолган. Мамлакат ғарбида Триполидаги, БМТ томонидан тан олинган Миллий бирлик ҳукумати бош вазир Абдулҳамид Дбейба раҳбарлигида фаолият юритса, шарқий ҳудудларда генерал Халифа Ҳафтар қўллаб-қувватлайдиган бошқарув маъмурияти мавжуд.
Қарийб 16 йил кечикиб келган Nokia телефонлари билан боғлиқ бу воқеа уруш ва беқарорлик ҳатто бир неча километрлик масофадаги оддий буюртманинг бажарилишига ҳам тўсқинлик қилиши мумкинлигини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…