АҚШнинг Алабама штатида бурунсиз дунёга келган ноёб чақалоқ кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди

1 дақиқа ўқиш79
АҚШнинг Алабама штатида бурунсиз дунёга келган ноёб чақалоқ кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди

2015 йилда АҚШнинг Алабама штатида дунёга келган Илай Томпсон жуда кам учрайдиган туғма нуқсон — ариния билан туғилган. Ушбу ҳолатда болада ташқи бурун, бурун бўшлиғи ва ҳид билиш тизими шаклланмайди.

Чақалоқнинг ноодатий ҳолати ҳақидаги хабар ва суратлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб инсонларнинг эътиборини тортган. Унинг оиласи фарзандига бўлган муносабати билан ҳам кўпчиликни таъсирлантирди. Ота-онаси жарроҳлик амалиётидан воз кечиб, фарзандини айнан қандай бўлса, шундайлигича мукаммал деб билишини таъкидлади.

Илайнинг соғлиғини қўллаб-қувватлаш учун унга нафас олишни енгиллаштиришга қаратилган трахеотомия муолажаси бажарилган. Ушбу амалиёт давомида трахеяда махсус тешик очилиб, нафас олиш учун муқобил йўл яратилади.

Оила фарзандининг ҳаётини омма билан бўлишиш орқали кам учрайдиган туғма ҳолат ҳақида хабардорликни оширишга, шунингдек, ҳар бир болани қандай бўлса, шундайлигича севиш ва қабул қилиш муҳимлигини кўрсатишга интилган.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари