АҚШнинг Алабама штатида бурунсиз дунёга келган ноёб чақалоқ кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди
2015 йилда АҚШнинг Алабама штатида дунёга келган Илай Томпсон жуда кам учрайдиган туғма нуқсон — ариния билан туғилган. Ушбу ҳолатда болада ташқи бурун, бурун бўшлиғи ва ҳид билиш тизими шаклланмайди.
Чақалоқнинг ноодатий ҳолати ҳақидаги хабар ва суратлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб инсонларнинг эътиборини тортган. Унинг оиласи фарзандига бўлган муносабати билан ҳам кўпчиликни таъсирлантирди. Ота-онаси жарроҳлик амалиётидан воз кечиб, фарзандини айнан қандай бўлса, шундайлигича мукаммал деб билишини таъкидлади.
Илайнинг соғлиғини қўллаб-қувватлаш учун унга нафас олишни енгиллаштиришга қаратилган трахеотомия муолажаси бажарилган. Ушбу амалиёт давомида трахеяда махсус тешик очилиб, нафас олиш учун муқобил йўл яратилади.
Оила фарзандининг ҳаётини омма билан бўлишиш орқали кам учрайдиган туғма ҳолат ҳақида хабардорликни оширишга, шунингдек, ҳар бир болани қандай бўлса, шундайлигича севиш ва қабул қилиш муҳимлигини кўрсатишга интилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…