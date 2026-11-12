Абу-Дабидаги муштлашув ортидаги ҳақиқат: Ислом Махачев Мерабнинг ҳаракатларини қоралади

1 дақиқа ўқиш93
Абу-Дабидаги муштлашув ортидаги ҳақиқат: Ислом Махачев Мерабнинг ҳаракатларини қоралади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Ислом Махачев Абу-Дабида Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасида юз берган можарода Усмон ва унинг жамоасини ҳимоя қилиб чиқди.
  • Махачевнинг таъкидлашича, Мераб Двалишвили меҳмонни уриб, унинг онасини ҳақорат қилган ва бу воқеа Грузияда Аҳмад Ҳожимагомедов билан содир бўлган эски зиддиятларнинг давомидир.
  • Ислом Махачев жамоатчиликни вазиятнинг фақат бир томонини кўриб, ноҳақ айбловлар қўймасликка чақирди.

UFC'нинг таниқли юлдузи, ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпион Ислом Махачев Абу-Даби шаҳрида Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасида содир бўлган шов-шувли можаро юзасидан ўз муносабатини билдирди. У интернетда Усмон ва унинг жамоасини қоралаётганларга қарши чиқиб, воқеанинг келиб чиқиш сабабларини эслатиб ўтди.

Махачевнинг баёноти ва Грузиядаги олдинги воқеалар

Ислом Махачевнинг сўзларига кўра, кўпчилик вазиятнинг фақат бир томонини кўриб, ноҳақ айбловлар қўймоқда. У аввалроқ Грузияда содир бўлган воқеани мисол қилиб келтирди.

«Ҳозир Усмон ва унинг дўстларини қоралаб, ҳақорат қилаётганлардан сўрайман: Мераб ҳеч қандай сабабсиз доғистонлик курашчини урганида, унинг шаънига текканида нега жим турдингиз? У йигит Мерабнинг олдига ёмон ниятда эмас, фақат гаплашиш учун борганди. Бугунги воқеани Мераб ўз юртида бошлаган. У меҳмонни уришга журъат қилди ва унинг онасини ҳам ҳақоратлади», — деб ёзди Ислом Махачев.

Можаро ва муносабат параметрлари

Тафсилотлар ва маълумотлар

Фикр билдирган шахс

Ислом Махачев (UFC чемпиони)

Муҳокама марказидаги можаро

Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасидаги Абу-Дабидаги тўқнашув

Олдинги воқеа (Грузия)

10 июнь куни RAF турнири олдидан Двалишвили ва Аҳмад Ҳожимагомедов жанжали

Асосий айблов

Меҳмонни уриш ва онасини ҳақорат қилиш ҳолатлари

Олдинги можароларнинг давоми

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 10 июнь куни Грузияда ўтказилган RAF турнири олдидан Мераб Двалишвили ва Аҳмад Ҳожимагомедов ўртасида ҳам келишмовчилик чиққан эди. Ўшанда Ҳожимагомедов Мерабдан Умар Нурмагомедов ҳақидаги салбий гапларининг сабабини сўрамоқчи бўлган, бироқ Двалишвили унга кутилмаганда зарба бергани маълум қилинганди. Абу-Дабидаги сўнгги воқеалар эса ана шу эски зиддиятларнинг давоми сифатида спорт жамоатчилигида қизғин муҳокама қилинмоқда.

Сизнингча, ММА оламидаги бундай шахсий ва жамоавий тўқнашувларнинг олдини олиш учун лига раҳбарияти қандай чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари