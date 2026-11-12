Абу-Дабидаги муштлашув ортидаги ҳақиқат: Ислом Махачев Мерабнинг ҳаракатларини қоралади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Ислом Махачев Абу-Дабида Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасида юз берган можарода Усмон ва унинг жамоасини ҳимоя қилиб чиқди.
- Махачевнинг таъкидлашича, Мераб Двалишвили меҳмонни уриб, унинг онасини ҳақорат қилган ва бу воқеа Грузияда Аҳмад Ҳожимагомедов билан содир бўлган эски зиддиятларнинг давомидир.
- Ислом Махачев жамоатчиликни вазиятнинг фақат бир томонини кўриб, ноҳақ айбловлар қўймасликка чақирди.
UFC'нинг таниқли юлдузи, ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпион Ислом Махачев Абу-Даби шаҳрида Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасида содир бўлган шов-шувли можаро юзасидан ўз муносабатини билдирди. У интернетда Усмон ва унинг жамоасини қоралаётганларга қарши чиқиб, воқеанинг келиб чиқиш сабабларини эслатиб ўтди.
Махачевнинг баёноти ва Грузиядаги олдинги воқеалар
Ислом Махачевнинг сўзларига кўра, кўпчилик вазиятнинг фақат бир томонини кўриб, ноҳақ айбловлар қўймоқда. У аввалроқ Грузияда содир бўлган воқеани мисол қилиб келтирди.
«Ҳозир Усмон ва унинг дўстларини қоралаб, ҳақорат қилаётганлардан сўрайман: Мераб ҳеч қандай сабабсиз доғистонлик курашчини урганида, унинг шаънига текканида нега жим турдингиз? У йигит Мерабнинг олдига ёмон ниятда эмас, фақат гаплашиш учун борганди. Бугунги воқеани Мераб ўз юртида бошлаган. У меҳмонни уришга журъат қилди ва унинг онасини ҳам ҳақоратлади», — деб ёзди Ислом Махачев.
Можаро ва муносабат параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Фикр билдирган шахс
Ислом Махачев (UFC чемпиони)
Муҳокама марказидаги можаро
Усмон Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили ўртасидаги Абу-Дабидаги тўқнашув
Олдинги воқеа (Грузия)
10 июнь куни RAF турнири олдидан Двалишвили ва Аҳмад Ҳожимагомедов жанжали
Асосий айблов
Меҳмонни уриш ва онасини ҳақорат қилиш ҳолатлари
Олдинги можароларнинг давоми
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 10 июнь куни Грузияда ўтказилган RAF турнири олдидан Мераб Двалишвили ва Аҳмад Ҳожимагомедов ўртасида ҳам келишмовчилик чиққан эди. Ўшанда Ҳожимагомедов Мерабдан Умар Нурмагомедов ҳақидаги салбий гапларининг сабабини сўрамоқчи бўлган, бироқ Двалишвили унга кутилмаганда зарба бергани маълум қилинганди. Абу-Дабидаги сўнгги воқеалар эса ана шу эски зиддиятларнинг давоми сифатида спорт жамоатчилигида қизғин муҳокама қилинмоқда.
Сизнингча, ММА оламидаги бундай шахсий ва жамоавий тўқнашувларнинг олдини олиш учун лига раҳбарияти қандай чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…