Имомнинг мушукчага қилган кичик яхшилиги тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирди
Туркиядаги масжидлардан бирида содир бўлган меҳрга бой воқеа ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди. Совуқ ҳаводан пана излаган мушук масжидга кириб, шу ернинг ўзида уйқуга кетди.
Буни кўрган имом жониворнинг совқотиб қолишини истамади. У мушукни безовта қилмасдан, устини жойнамоз билан оҳиста ёпиб қўйди. Шу тариқа, кичик бир меҳрибонлик ҳаракати кўпчиликнинг қалбига илиқлик олиб кирди.
Мазкур ҳолат акс этган сурат интернетда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик имомнинг жониворга кўрсатган ғамхўрлигини олқишлаб, унинг меҳрибонлигини эътироф этмоқда.
Бу оддий воқеа яна бир ҳақиқатни эслатди: баъзан биргина кичик яхшилик ҳам катта қувонч улашиши, инсонлар қалбида меҳр уйғотиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…