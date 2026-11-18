Моуриньо муваффақият сирини очди: «Мураббий доимо заиф томонларини яшириши керак»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуринью муваффақиятга эришишда истеъдод ва доимий тайёргарликдан ташқари, мураббийнинг ўз заиф томонларини бошқалардан яшира олиш қобилияти муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
- Португалиялик мутахассис мураббийлик касбидаги энг оғир жиҳат сифатида масъулиятли қарорлар қабул қилиш жараёнида мутахассиснинг кўпинча ёлғиз қолишини қайд этди.
Жозе Моуриньо футбол оламидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айланишига нима сабаб бўлган? Португалиялик мутахассис бу саволга жавоб берар экан, фақат истеъдод ёки меҳнатни эмас, балки мураббийлик касбининг кўпчилик эътибор бермайдиган оғир томонини ҳам тилга олди. Унинг фикрича, катта натижаларга эришиш учун истеъдод, доимий тайёргарлик ва ўз заифликларини бошқаларга билдирмаслик қобилияти муҳим.
Моуриньо муваффақиятининг асосий омилларини санади
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо муваффақиятли фаолиятининг сири ҳақида Marca нашрига берган суҳбатида фикр билдирди.
«Бу бир нечта омилларнинг уйғунлигидан иборат. Мен муайян истеъдод билан туғилганман ва доимо кейинги қадамга тайёргарлик кўрганман. Ҳаммаси босқичма-босқич мен учун қулай тарзда ривожланди», — деди португалиялик мутахассис.
Моуриньонинг таъкидлашича, муваффақият тасодифан келмайди. Инсон ўз қобилиятини англаши, олдиндаги вазифаларга тайёр туриши ва фаолияти давомида янги босқичларга интилиши керак.
«Мураббий доимо ёлғиз қолади»
Моуриньонинг жавобидаги энг эътиборли жиҳатлардан бири — мураббийлик касбининг руҳий оғирлиги ҳақидаги фикрлари бўлди.
Унинг айтишича, мураббий атрофида футболчилар, ёрдамчилар, таҳлилчилар ва клуб раҳбарияти каби кўплаб инсонлар бўлиши мумкин. Аммо энг муҳим қарорларни қабул қилиш ва натижа учун жавобгарликни зиммасига олиш пайтида у кўпинча ёлғиз қолади.
«Атрофимизда кўплаб инсонлар бўлишига қарамай, мураббий доимо ёлғиз қолади ва бу оғир. Ўз заиф томонларингизни яшира олиш керак», — дея таъкидлади Моуриньо.
Бу фикр унинг футболга бўлган қарашларида нафақат тактик билим, балки руҳий барқарорлик ҳам қанчалик муҳим ўрин тутишини кўрсатади. Чунки мураббий ҳар бир қарорининг оқибатини ҳис қилади, мағлубият учун танқидга учрайди ва жамоа олдида ишончни сақлаб қолиши керак.
Моуриньо «Реал»га қайтгач қандай натижа кўрсатмоқда?
Португалиялик мутахассис 2026 йил ёзида Мадрид клубига қайтди. Бу унинг «Реал»даги иккинчи фаолият даври ҳисобланади. У 2010–2013 йилларда ҳам мадридликларга устозлик қилган ва жамоа билан Испания чемпионлиги, Кубок ҳамда Суперкубокни қўлга киритган.
Жорий мавсумда «Реал» Ла Лиганинг 12-туридан кейин 30 очко билан турнир жадвалида иккинчи ўринда бормоқда. Мадридликлар навбатдаги учрашувда «Селта»ни қабул қилади. Беллашув Тошкент вақти билан 22 ноябрь куни соат 01:00 да бошланиши режалаштирилган.
Моуриньонинг сўнгги мулоҳазалари унинг мураббийлик фалсафасидаги муҳим жиҳатни очиб берди: катта жамоани бошқариш учун футболни билишнинг ўзи кифоя эмас. Бу йўлда истеъдод, олдиндан тайёргарлик, қатъият ва энг оғир вазиятларда ҳам ўзини қўлга олиш қобилияти талаб этилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…