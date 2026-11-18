Ҳоланд 0:2 ҳисобидан қайтган ғалабадан завқланди: «Норвегиялик бўлиш нақадар ёқимли!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Норвегия терма жамоаси Миллатлар лигаси доирасида Данияга қарши кечган баҳсда 0:2 ҳисобидан қайтиб, 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Ҳал қилувчи гол қўшиб берилган дақиқаларда киритилиши эвазига жамоа гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб, чорак финал йўлланмасига эга чиқди.
- Эрлинг Ҳоланд ушбу муваффақиятдан сўнг 2026 йилни ўз фаолиятидаги энг ёрқин даврлардан бири деб атади.
Норвегия терма жамоаси Данияга қарши икки гол фарқини йўққа чиқариб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ҳал қилувчи гол қўшиб берилган дақиқаларда киритилди. Эрлинг Ҳоланд эса бу иродали ғалабадан кейин 2026 йилни фаолиятидаги энг ёрқин даврлардан бири сифатида эътироф этди.
«Норвегиялик бўлиш нақадар ёқимли!»
Миллатлар лигаси доирасидаги баҳсда норвегияликлар 0:2 ҳисобида ортда бораётган эди. Бироқ жамоа таслим бўлмади: ҳисобни тенглаштирди ва сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди.
Учрашувдан кейин Ҳоланд ўз ҳиссиётларини яширмади.
«Бу мен бошдан кечирган энг ажойиб футбол йилларидан бири бўлди. Норвегиялик бўлиш нақадар ёқимли! Баҳс олдидан Столе Солбаккен: “Келинглар, ушбу ажойиб футбол йилини юқори нотада якунлайлик”, деди. Иккинчи бўлимда биз тўлиқ устунлик қилдик», — деди ҳужумчи.
Икки голлик камомад ҳам норвегияликларни тўхтата олмади
Дания дастлабки дақиқалардаёқ қулай устунликка эга бўлди. Аммо иккинчи бўлимда ташаббусни қўлга олган Норвегия рақиб дарвозасига кетма-кет жавоб голларини киритди ва учрашув якунида ғалабани расмийлаштирди.
Бу натижа жамоанинг нафақат ҳужумдаги салоҳиятини, балки қийин вазиятда ҳам ўз кучига ишонишини намоён этди.
Норвегия чорак финалда!
Дания устидан қозонилган ғалаба Норвегияга гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаш ва Миллатлар лигасининг чорак финалига чиқиш имконини берди.
Ҳоланд учун эса бу йил терма жамоадаги муваффақиятлар билан ёдда қоладиган давр бўлди. Унинг сўзларидан англашиладики, норвегияликлар эришилган натижалардан мамнун ва кейинги босқичда ҳам шу руҳни сақлаб қолишни истайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…