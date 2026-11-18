Истанбулда минглаб қушлар бир танадек ҳаракатланди: ушбу «рақс» барчани ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Истанбулнинг тарихий Эминёню ҳудудидаги Янги масжид узра минглаб қушларнинг бир танадек ҳаракатланиши кузатилди.
- 2026 йил 17 ноябр куни Шейма Курт томонидан тасвирга олинган бу жараён илмий тилда мурмурация деб аталиб, қушларнинг ҳимояланиш ва хавфсиз жойга тўпланиш стратегияси ҳисобланади.
- Мураккаб шаклларни ҳосил қилган қушлар тўдаси бир-бири билан тўқнашмасдан, ягона организм каби ҳаракатланиб, шаҳар аҳолиси ва сайёҳларда катта қизиқиш уйғотди.
Истанбул осмонида табиатнинг ўзига хос томошаси намойиш этилди. Шаҳарнинг тарихий Эминёню ҳудудидаги Янги масжид устида юзлаб қушлар гўё олдиндан келишиб олгандек, бир вақтнинг ўзида ҳаракатланди. Улар осмонда турли шакллар ҳосил қилиб, бир гуруҳга жамланди, кейин эса иккига ажралиб, яна бирлашди. Бу манзарани тасвирга олган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Қушларнинг синхрон ҳаракати камерага муҳрланди
Ҳодиса 2026 йил 17 ноябрь куни Туркия оммавий ахборот воситаларида ёритилди. Кечки пайт Эминёнюдаги Янги масжид гумбазлари узра парвоз қилган қушлар тўдаси томошабинлар эътиборини тортди.
Қушлар гоҳ бир бутун тўда бўлиб ҳаракатланди, гоҳ икки алоҳида гуруҳга ажралди. Бироздан кейин эса яна бир нуқтада бирлашиб, осмонда тўлқинсимон ва эгри-бугри шакллар ҳосил қилди. Энг қизиғи, бундай мураккаб ҳаракатлар давомида улар бир-бири билан тўқнашмади.
Маҳаллий ОАВ маълумотига кўра, манзарани контент яратувчи Шейма Курт телефон камерасига тасвирга олган. Видеолавҳалар Истанбулнинг тарихий масжиди устидаги бетакрор табиат ҳодисасини янада кўпчиликка танитди.
Бу қандай табиат ҳодисаси?
Қушларнинг осмонда катта тўда бўлиб, бир-бирига мос равишда ҳаракатланиши илмий тилда мурмурация (murmuration) деб аталади. Бу ҳодиса, айниқса, чуғурчуқлар тўдаларида кузатилади.
Мурмурация вақтида ҳар бир қуш ўз атрофидаги бир нечта қушнинг ҳаракатини кузатиб, уларга мослашади. Натижада бутун тўда гўё ягона организмдек ҳаракатлана бошлайди. Қушлар бир зумда йўналишини ўзгартириши, ажралиши ва яна бирлашиши мумкин.
Нега қушлар бундай «рақс»га тушади?
Олимлар мурмурацияни қушларнинг ҳимояланиш ва тўда бўлиб ҳаракатланиш стратегияларидан бири сифатида изоҳлайди. Катта тўдадаги узлуксиз ҳаракат йиртқич қушлар учун муайян бир ўлжани ажратиб олишни қийинлаштиради.
Бундан ташқари, бундай тўдалар кўпинча қушлар тунаш учун бир жойга йиғилаётган пайтда пайдо бўлади. Кечки парвозлар уларнинг хавфсиз жойга тўпланишига ҳам хизмат қилади.
Истанбулдаги манзара ҳам табиатнинг қанчалик мураккаб ва уйғун ҳаракатлар яратишини яна бир бор намоён этди. Тарихий масжид гумбазлари узра бир вақтнинг ўзида минглаб қанотларнинг ҳаракатланиши эса шаҳар аҳолиси ва сайёҳлар учун унутилмас томошага айланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…