Ўзбекистонлик ёш сотувчи хизмати билан хорижликларни лол қолдирди (видео)
Ўзбекистонлик ёш сотувчи кунгабоқар уруғи (семечка) савдосидаги хушмуомалалиги ва инглиз тилида мулоқот қилиши билан хорижлик мижозларнинг эътиборини тортди. Унинг мижозларга кўрсатган хизмати акс этган видео ижтимоий тармоқларда илиқ фикрлар уйғотмоқда.
Видеода хорижлик мижозлар семечка сотиб олиш учун келганида, боланинг дарҳол ўрнидан туриб, уларнинг олдига чиққани акс этган. У аввал қўлини кўксига қўйиб салом беради, сўнг мижозлар билан инглиз тилида мулоқотга киришади.
Харидор қайси уруғ яхшироқ эканини сўраганида, ёш сотувчи сифатлисини кўрсатиб, тавсия беради. Шундан сўнг мижозга 20 минг сўмлик семечка тортиб беради.
Видеода айниқса боланинг хорижлик мижозлар билан инглиз тилида гаплашиши, маҳсулот ҳақида тушунтириш бериши ва хушмуомалалиги эътиборни тортади. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам унинг савдо маданияти, одоби ва тиришқоқлигига илиқ фикрлар билдирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…