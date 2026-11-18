Туркияда 20 йиллик айрилиқдан кейин 93 ва 92 ёшли жуфтлик яна никоҳдан ўтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиянинг Орду вилояти Уне туманида яшовчи 93 ёшли Эмина Сари ва 92 ёшли Меҳмет Сари 20 йиллик айрилиқдан сўнг қайта никоҳдан ўтди.
- Беш нафар фарзанднинг ота-онаси бўлган жуфтликнинг никоҳини 2026 йил 16 ноябр куни Уне тумани мери Ҳусайн Тавли расмийлаштирди.
- Маросимда туман ҳокими Камол Йилдиз ҳамда Чатак маҳалласи оқсоқоли Ҳавва Четинкая гувоҳ сифатида иштирок этди.
Тақдир уларни бир-биридан айирганига қарийб 20 йил бўлди. Аммо орадан шунча вақт ўтгач, 93 ёшли Эмина Сари ва 92 ёшли Меҳмет Сари яна бир қарорга келишди: улар ҳаётларини қайтадан никоҳ ришталари билан боғлашга аҳд қилди. Туркияда бўлиб ўтган ушбу маросим нафақат кекса жуфтликнинг ёшини, балки йиллар ўтса ҳам инсон ҳаётида янги саҳифа очилиши мумкинлигини эслатди.
20 йилдан кейин яна бир-бирини танлади
Туркиянинг Орду вилояти Унье туманида яшовчи Эмина ва Меҳмет Сари тахминан 20 йил аввал расман ажрашган. Беш нафар фарзанднинг ота-онаси бўлган жуфтлик йиллар ўтиб, яна бир оила бўлишга қарор қилди.
Улар қайта турмуш қуриш истаги билан Унье муниципалитетига мурожаат қилди. Шундан сўнг маҳаллий ҳокимият вакиллари никоҳни расмийлаштириш учун зарур тайёргарлик ишларини бошлади.
Никоҳ маросимини шаҳар мэри ўтказди
2026 йил 16 ноябрь куни 93 ёшли Эмина ва 92 ёшли Меҳмет Сари Унье муниципалитети никоҳ саройи ҳовлисида ташкил этилган маросимда яна бир бор никоҳдан ўтди.
Уларнинг никоҳини Унье тумани мэри Ҳусайн Тавли расман қайд этди. Туман ҳокими Камол Йилдиз ҳамда Чатак маҳалласи оқсоқоли Ҳавва Четинкая эса никоҳ гувоҳлари сифатида иштирок этди.
Маросим жуфтликнинг яқинлари ва таклиф этилган меҳмонлар иштирокида ўтди. Никоҳдан сўнг улар биргаликда эсдалик суратларига тушди.
Ҳаётда янги саҳифа очиш учун ҳеч қачон кеч эмас
93 ва 92 ёшда яна никоҳ қуришга қарор қилган жуфтликнинг воқеаси ижтимоий тармоқлар ва маҳаллий оммавий ахборот воситаларида ҳам қизиқиш уйғотди.
Эмина ва Меҳмет Сарининг нима сабабдан ажрашгани ёки йиллар ўтиб қайта яқинлашишига нима туртки бўлгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Аммо уларнинг 20 йиллик айрилиқдан кейин яна бир оила бўлишни танлагани воқеанинг энг диққатга сазовор жиҳати бўлди.
Баъзан ҳаёт инсонларни турли йўлларга бошлайди. Бироқ бу ҳар доим ҳам барча эшиклар ёпилди дегани эмас. Туркиядаги кекса жуфтликнинг қарори эса янги бошланиш учун ёш ҳам, ўтган йиллар ҳам тўсиқ бўлмаслигини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…