Ўзбекистонда яна тўртта банк ислом молияси лицензиясини олди
1 дақиқа ўқиш12
Ўзбекистонда яна тўртта банкка ислом банки фаолиятини амалга ошириш учун лицензия берилди. Марказий банкнинг 18 ноябрдаги қарорига мувофиқ, «Ипак Йўли» банки, Asia Alliance Bank, Orient Finans Bank ва Hayot Bank ушбу лицензияни қўлга киритди.
Энди мазкур банклар мижозларга ислом молияси тамойилларига мувофиқ хизмат кўрсатиши мумкин. Бу тизим анъанавий кредитлашдан фарқ қилади. Унда фоизли кредитлар ўрнига савдо, ижара ва шерикликка асосланган молиялаштириш усулларидан фойдаланилади.
Бундан аввал, 23 октябрь куни Open Bank Ўзбекистонда ислом банки фаолиятини амалга ошириш учун лицензия олган биринчи банк бўлган эди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…