Juventus vs Omonia: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Juventus vs Omonia. Kick-off: 27 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Juventus starting lineup: 33. Neto, 13. Boga J., 32. Cabal J., 20. Cambiaso A., 7. Conceicao F., 12. Douglas Luiz, 18. Ekhator J., 4. Gatti F. (captain), 6. Kelly L., 26. Lucumi J., 29. Sarr P. M.
Juventus substitutes: 17. Alajbegovic K., 3. Bremer, 2. Celik Z., 47. Durmisi A., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 51. Merola A., 23. Pinsoglio C., 52. Turco S., 25. Vicario G., 27. Woltemade N.
Juventus head coach: Spalletti L.
Omonia starting lineup: 1. Kaminski T., 74. Andreou P., 5. Coulibaly S. (captain), 93. Duverne J., 9. Kakoullis A., 14. Maric M., 7. Montnor J., 77. Nego L., 37. Satka L., 17. Tanase F., 22. Tankovic M.
Omonia substitutes: 29. Balkovec J., 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 11. Costa Ewandro, 99. Diony L., 40. Fabiano, 90. Konstantinidis C., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S.
Omonia head coach: Berg H.
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