Los gigantes se enfrentan en los octavos de final de la Copa de Uzbekistán

¡Han llegado los momentos emocionantes que nuestra comunidad futbolística estaba esperando! Hoy, la Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (UzPFL) realizó oficialmente el sorteo de los octavos de final de la Copa de Uzbekistán. La ceremonia en vivo brindó a los aficionados al fútbol verdaderas sensaciones y enfrentamientos inesperados.

Según los resultados del sorteo, los clubes más famosos y fuertes del país se enfrentarán en la primera ronda de los play-offs. El duelo entre Neftchi de Fergana y Pakhtakor de Taskent, a menudo descrito como el «El Clásico uzbeko», tendrá lugar en Fergana. Además, el feroz club Navbahor de Namangan recibirá al sólido equipo de Nasaf de Qarshi. Estos dos encuentros por sí solos elevan sin duda el valor de los octavos de final al nivel de una final.

Emparejamientos completos de los octavos de final de la Copa de Uzbekistán:

En los primeros partidos de play-off en el camino hacia el título, los siguientes equipos saltarán al campo por un lugar en los cuartos de final:

Sogdiana (Jizzakh) – QMU Jayhun (Karakalpakstán)

Andijon (Andijon) – Olimpik-MobiUz (Taskent)

Neftchi (Fergana) – Pakhtakor (Taskent)

Surkhon (Termez) – Guliston (Sirdaryo)

AGMK (Olmaliq) – Xorazm (Urgench)

Gazalkent (Región de Taskent) – Kokand-1912 (Kokand)

Bunyodkor (Taskent) – Lokomotiv (Taskent)

Navbahor (Namangan) – Nasaf (Qarshi)

¡Cada partido es una verdadera final!

Según el reglamento, el ganador de esta etapa se determina en un solo partido. No hay segundas oportunidades aquí: el equipo perdedor queda oficialmente eliminado de la competición. Los clubes mencionados primero tienen la ventaja de jugar en casa estos choques históricos ante sus apasionados aficionados.