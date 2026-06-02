¿Por qué Lamine Yamal no tomó el número 10 en la selección de España?

La estrella del Barcelona, Dani Olmo, ha puesto fin a los rumores sobre supuestas fricciones internas dentro de la selección española tras el anuncio de los dorsales para la Copa del Mundo 2026. A pesar de su estatus de superestrella mundial, el prodigio Lamine Yamal no lucirá la icónica camiseta número 10 en el torneo de Norteamérica. Así lo informa Goal.com .

Mientras La Roja se prepara para buscar otro título mundial, la distribución de los números ha provocado intensos debates entre los aficionados y los medios de comunicación. Muchos esperaban que Lamine Yamal tomara el prestigioso número 10, pero este permaneció con Dani Olmo. El extremo de 18 años decidió quedarse con el número 19, que también utiliza a nivel de club.

Durante una rueda de prensa, Dani Olmo enfatizó que esta decisión se tomó sin ningún conflicto interno y que el ambiente en el vestuario sigue siendo excelente. "No hay problemas entre bastidores, no hubo ninguna disputa por el número 10. Todo esto son solo rumores infundados desde fuera", declaró el centrocampista del Barcelona.

Para Olmo, mantener el número 10 es simplemente una cuestión de preferencia personal y costumbre. Fue una figura central en la victoria de España en la Euro 2024, y con el equipo de Luis de la Fuente rumbo a la Copa del Mundo, no vio necesidad de cambiar nada. "Es el número que he usado antes, con el que fuimos campeones de Europa. Me gusta este número, ¿por qué debería cambiarlo cuando todo va bien?", añadió.

Aunque la permanencia de Lamine Yamal con el 19 fue el tema principal, otros números también causaron sorpresa en las redes sociales. En particular, al centrocampista Gavi se le asignó el icónico número 9. Habitualmente reservado para delanteros puros como Fernando Torres, este número será ahora lucido por el tenaz motor del mediocampo del Barcelona.