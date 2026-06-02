Marcel Desailly responde a las críticas sobre Kylian Mbappe

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Marcel Desailly responde a las críticas sobre Kylian Mbappe

La leyenda del fútbol francés Marcel Desailly ha respondido con firmeza a las críticas que rodean a su compatriota Kylian Mbappe. En medio de los debates sobre el rendimiento del delantero en el Real Madrid y su vida personal, el campeón del mundo de 1998 ha salido en defensa de la estrella. Así lo informa Goal.com .

Según los informes, se espera que Jose Mourinho tome las riendas del "Club Blanco" el próximo verano. En opinión de Desailly, el nuevo entrenador debería construir el sistema táctico específicamente en torno a Mbappe, sin exigirle una participación defensiva activa. "Mbappe nunca ha sido un problema para un entrenador. Mourinho lo confirmaría: 'Estoy contento con los 40-42 goles que Mbappe marca al año, solo tengo que adaptar el equipo a él'", subrayó el exdefensa.

El hecho de que el Real Madrid se haya quedado sin grandes títulos en las dos últimas temporadas, coincidiendo con el fichaje de Mbappe en 2024, ha intensificado las críticas. Además, el viaje del jugador a Italia y su proceso de recuperación tras una lesión han sido ampliamente debatidos en los medios. Sin embargo, Desailly no está de acuerdo con la idea de que la vida privada de los jugadores deba estar bajo constante escrutinio.

"Los aficionados piensan que un jugador solo pertenece al club, pero eso es una exageración. Lo que haga en mi tiempo libre es asunto mío. No considero a Mbappe un problema para Mourinho, es simplemente una cuestión de adaptación táctica", añadió Desailly. Cree que un equipo grande como el Real Madrid debería ser capaz de compensar la falta de repliegue defensivo de un jugador que marca 40 goles por temporada.

Ahora, la atención se centrará en cómo Jose Mourinho integrará a estrellas como Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappe en un sistema único. Los aficionados madridistas esperan que este nombramiento ponga fin a la sequía de dos años sin títulos del equipo.

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Nodirbek Razzokov
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