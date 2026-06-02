Un serio examen antes del Mundial 2026: Croacia pierde en casa ante Bélgica

Ante el inicio de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, las selecciones nacionales están llevando a cabo su fase final de preparación. En este intenso periodo, dos gigantes europeos, Croacia y Bélgica, se enfrentaron en Rijeka. En un partido amistoso disputado y reñido, los visitantes belgas lograron una victoria sólida por 2-0.

Aunque el encuentro fue de carácter amistoso, el ambiente mundialista se sintió en el campo. Ambos entrenadores aprovecharon para probar sus esquemas tácticos y evaluar el estado físico de sus jugadores antes del torneo.

El show goleador de Tielemans y Lukaku

El partido comenzó con el dominio esperado por parte de los visitantes. Los belgas, más precisos en la definición, lograron abrir el marcador en el minuto 38. El capitán Youri Tielemans acertó a portería para adelantar a su selección.

A pesar de los intentos de los croatas por igualar el marcador en la segunda mitad, la defensa de Bélgica se mantuvo firme. Cerca del final, el experimentado delantero Romelu Lukaku, quien entró desde el banquillo, demostró su calidad. En el minuto 90+6 del tiempo añadido, superó al portero croata para asegurar la victoria definitiva de los visitantes.

El debut de una nueva estrella en Bélgica y los próximos retos

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, también tuvo tiempo para probar nuevos nombres en este partido. El talentoso delantero del Lille, Matias Fernandez-Pardo, debutó con la camiseta nacional. Curiosamente, este joven talento ya había logrado un puesto en la convocatoria final para el Mundial 2026 sin haber disputado ni un solo partido oficial con la selección absoluta.

Próximas pruebas: Antes del inicio oficial del Mundial 2026, a ambas selecciones les espera un partido de preparación más. Bélgica se enfrentará a Túnez el 6 de junio, mientras que Croacia jugará contra Eslovenia el 7 de junio.

Resumen del partido amistoso: Croacia – Bélgica 0-2 Goles: Tielemans 38', Lukaku 90+6'.

¡Deseamos a ambos gigantes europeos que sigan ofreciendo un gran fútbol y alegrías a sus aficionados en la próxima Copa del Mundo!