El aliento caliente de la ventana de transferencias ya se siente en los campos europeos. Bernardo Silva, el versátil centrocampista del Manchester City y de la selección nacional de Portugal, ha tomado una decisión importante sobre su futuro. Según el reconocido insider y periodista deportivo Fernando Polo en sus páginas oficiales de redes sociales, el habilidoso mediapunta ha identificado su prioridad preferida para continuar su carrera.

Según la fuente, el experimentado futbolista quiere dar un giro brusco a su carrera y está muy interesado en mudarse a la La Liga española.

El Barcelona es el objetivo principal de Silva

La estrella portuguesa, en el centro de los rumores de fichajes, prefiere por encima de todo vestir la camiseta del club catalán Barcelona. Sin embargo, este traspaso podría no realizarse fácilmente, ya que otros gigantes españoles no se quedan de brazos cruzados:

Real Madrid valora altamente su visión de juego y espera ficharlo;

Atletico Madrid también está considerando seriamente la opción de Silva para fortalecer la competencia en su línea de centrocampistas.

No obstante, el corazón de Bernardo se inclina más hacia el Camp Nou y los Blaugrana.

Larga trayectoria y estadísticas en el Manchester City

Recordemos que este habilidoso futbolista ha sido una parte integral del sistema de los Citizens durante muchos años:

Historia en el club: Ha defendido honorablemente los colores del Manchester City desde 2017, ganando numerosos trofeos bajo la dirección de Pep Guardiola.

Valor de traspaso: Los portales analíticos de prestigio estiman actualmente su valor de mercado en 22 millones de euros .

En los últimos partidos de la Premier League inglesa (EPL), Bernardo Silva fue la principal fuerza motriz del equipo, apareciendo en casi todos los encuentros. Participó en un total de 38 partidos en la EPL, marcando 2 goles y proporcionando 4 asistencias a sus compañeros. Además, fue sancionado con 10 tarjetas amarillas por los árbitros durante intensas batallas en el campo y labores defensivas.

Un momento interesante para los aficionados: La directiva catalana quiere llevar el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel fichando a Bernardo Silva. Observaremos juntos en los próximos días cómo concluye esta saga de traspasos.

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