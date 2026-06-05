Carrera presidencial del Real Madrid: Florentino Pérez y un rival inesperado

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Carrera presidencial del Real Madrid: Florentino Pérez y un rival inesperado

La lucha por la presidencia del Real Madrid se está volviendo cada vez más intensa. La rivalidad entre el presidente saliente Florentino Pérez y su challenger Enrique Riquelme se alimenta de promesas de fichajes y diversas tácticas entre bastidores. Esta situación recordó a muchos los controvertidos eventos relacionados con Luis Figo en el año 2000. Según informa Goal.com informa .

En aquel entonces, Florentino Pérez ganó inesperadamente las elecciones presidenciales prometiendo fichar a Luis Figo del acérrimo rival, el FC Barcelona. En ese momento, nadie creía en la victoria de Pérez; incluso el propio Figo negó los rumores de traspaso, esperando que ganara Lorenzo Sanz. Sin embargo, los socios del Real Madrid confiaron en las audaces promesas de Pérez y lo eligieron presidente.

Más de 25 años después, Pérez sigue siendo la figura más poderosa del club. En vísperas de las próximas elecciones, hizo declaraciones contundentes contra sus críticos, los árbitros y el FC Barcelona. Pérez decidió convocar elecciones anticipadas para fortalecer su posición e implementar una serie de cambios arriesgados en el club.

A pesar de endurecer los requisitos para la candidatura (20 años de antigüedad como socio y una garantía financiera sustancial), ha surgido un rival serio frente a Pérez: Enrique Riquelme. Ahora, ambas partes compiten por los votos de los socios del club con grandes fichajes y promesas estratégicas.

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Nodirbek Razzokov
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