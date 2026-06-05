Josko Gvardiol quiere fichar por el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, está interesado en el defensa del Manchester City, Josko Gvardiol, para solucionar los problemas defensivos. Según los informes, el propio jugador croata tiene la intención de continuar su carrera en el Santiago Bernabeu. Aunque los campeones de la Premier League inglesa no desean desprenderse de una de sus grandes estrellas, el deseo del jugador podría jugar un papel decisivo en el traspaso. Según Goal.com informa .

Los Merengues planean una renovación profunda de su línea defensiva. En la lista de Florentino Perez figuran nombres como el defensa del Liverpool, Ibrahima Konate, y la estrella del Inter, Denzel Dumfries. Sin embargo, según AS, Josko Gvardiol sigue siendo una de las opciones más atractivas para el club blanco. El jugador ya ha expresado su disposición a unirse al gigante español.

La crisis de lesiones en la plantilla del Real Madrid podría acelerar este fichaje. La ausencia de David Alaba y Dani Carvajal, junto con los problemas físicos de Eder Militao y Antonio Rudiger, han puesto al cuerpo técnico en una situación difícil. La capacidad de Gvardiol para jugar con fiabilidad tanto como central como lateral izquierdo aumenta aún más su valor.

El Manchester City, por su parte, no quiere mostrar signos de debilidad tras la marcha de Pep Guardiola. La directiva del club intentará retener a Josko Gvardiol ofreciéndole un nuevo contrato con una subida salarial. Sin embargo, se espera que el sueño del jugador de vestir la camiseta blanca del Real Madrid sea un obstáculo serio para el club inglés.

Cabe recordar que el Manchester City compró al defensa croata al RB Leipzig por 90 millones de euros en 2023. Aunque el contrato actual de Gvardiol dura hasta 2028, los Citizens podrían no obligarle a quedarse si el Real Madrid hace una oferta adecuada y el jugador exige marcharse.