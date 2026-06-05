Max Eberl podría dejar el Bayern de Múnich: se espera decisión de la directiva

A pesar de los recientes fichajes realizados por Max Eberl, su futuro en el Bayern de Múnich sigue bajo seria amenaza. Según el podcast "Bayern-Insider" de Bild, el director deportivo podría ser destituido de sus funciones ya en agosto. Se espera que la situación se agrave debido a la reunión del consejo de supervisión programada para agosto. Esto es informado por Goal.com informa .

Según las informaciones, uno o dos miembros del máximo órgano de gobierno del club se opusieron a renovar el contrato de Eberl, dándole efectivamente un "no" por respuesta. Aunque el consejo le ha permitido actualmente continuar en su cargo, la reunión de agosto podría emitir el veredicto final. El acuerdo actual entre el director deportivo y el club está vigente hasta 2027.

Según las normas del mundo del fútbol, es casi imposible que un director deportivo trabaje eficazmente sin el apoyo total de la directiva. Si el consejo vota en su contra, la etapa de Eberl en el club muniqués terminará. Las fuentes enfatizan que parecería extraño que permaneciera en el club cuando todos saben que su partida es inminente.

Se espera que el presidente honorario del club, Uli Hoeneß, juegue un papel decisivo en este asunto. Eberl no puede mantener su puesto sin su aprobación. Sin embargo, Max Eberl no tiene intención de rendirse y ha pasado al "modo combate" para defender su posición. Cita sus éxitos en el mercado de fichajes, especialmente la contratación de jugadores como Michael Olise, como prueba clave.