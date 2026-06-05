Si Enrique Riquelme llega a la presidencia del Real, traerá a Klopp

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Si Enrique Riquelme llega a la presidencia del Real, traerá a Klopp

Los acontecimientos en torno al Real Madrid están actualmente en el centro de atención no solo en España, sino también para la comunidad futbolística mundial. A medida que se acercan las elecciones para determinar al nuevo líder del "Club Blanco", la competencia entre los candidatos y la escala de los proyectos prometidos a los aficionados se vuelven cada vez más intensas.

Fabrizio Romano, el insider más fiable y famoso del mundo del fútbol, reveló uno de estos planes sensacionales. Según él, el empresario Enrique Riquelme, que ofrece una seria competencia al actual presidente Florentino Pérez por la presidencia del Real, tiene como objetivo entregar la dirección del equipo al renombrado especialista alemán Jürgen Klopp si gana las elecciones.

Choque de dos estrategias al frente del "Club Blanco"

El 7 de junio tendrán lugar las elecciones presidenciales, que aclararán la dirección futura del gigante madrileño. Actualmente, los candidatos presentan sus opciones para el puesto de entrenador principal:

  • La elección de Florentino Pérez: El presidente actual ha anunciado oficialmente la candidatura del exentrenador del Real, una personalidad experimentada y combativa, José Mourinho .

  • El plan de Enrique Riquelme: El nuevo candidato ha preparado la opción de Jürgen Klopp , quien ha dejado huella en el mundo del fútbol, en respuesta al movimiento de Pérez.

"Enrique Riquelme revelará pronto al público quién será su entrenador principal para la nueva temporada. Mis fuentes fiables confirman que es precisamente Jürgen Klopp. Los insiders del fútbol también mencionan que Klopp es la baza principal de Riquelme. Sin embargo, la decisión final y la estrategia de desarrollo del club serán anunciadas personalmente por el candidato en los próximos días", dice Fabrizio Romano.

Referencia rápida: Estado de los entrenadores candidatos

Entrenador

Último destino

Principales logros

Jürgen Klopp

Liverpool (se marchó en 2024)

Ganador de la Champions League, títulos de la Premier League y la Bundesliga

José Mourinho

Real Madrid (exclub)

Decenas de trofeos prestigiosos con los mejores clubes de Europa

Cabe destacar que Jürgen Klopp, tras separarse del Liverpool en 2024, se tomó un largo descanso y aún no ha comenzado a trabajar en ningún equipo. Su regreso al gran fútbol, y específicamente al Santiago Bernabéu, sería sin duda un verdadero regalo para los aficionados.

Solo quedan dos días para la conclusión de este histórico proceso electoral en Madrid y para determinar quién llevará al Real a nuevas victorias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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