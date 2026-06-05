Pérez se prepara para detonar una bomba de fichaje de 150 millones de euros

A medida que se acerca la ventana de transferencias de verano en el fútbol mundial, la intriga en torno al club madrileño Real alcanza su punto álgido. Recientemente, informamos sobre las discusiones tácticas tras la elección para la presidencia del 'Club Real'. Ahora, el nuevo plan del actual presidente Florentino Pérez, que promete sacudir el mercado de fichajes, se ha convertido en el foco de atención de los medios.

Anteriormente, el jefe del gigante madrileño anunció que presentaría una oferta monstruosa, al menos 150 millones de euros por uno de los participantes habituales de la Liga de Campeones de la UEFA, causando conmoción en el mundo del fútbol. Según los últimos datos del prestigioso y fiable periódico español As, se han revelado los nombres de los tres principales candidatos para esta oferta récord.

Las tres estrellas de Pérez: ¿A quién elegirá el Madrid?

Según los insiders, los siguientes talentos que brillan en los campos europeos han entrado en la lista de transferencias del Real:

Vitinha (PSG): Un centrocampista portugués habilidoso que define el estilo de juego del club parisino con gran inteligencia en el centro del campo.

João Neves (PSG): Otra joven estrella portuguesa que ha atraído la atención de muchos grandes clubes europeos con sus actuaciones versátiles y fiables para el gigante parisino.

Michael Olise (Bayern): Un extremo que demuestra verdadera creatividad en el ataque para el equipo muniqués, dominando el regate y la velocidad.

Curiosamente, Florentino Pérez enfatizó específicamente que el jugador objetivo de esta oferta extremadamente cara definitivamente no es de nacionalidad francesa. Esto elimina automáticamente varias opciones de la lista de candidatos, intensificando aún más la intriga.

Breve perfil de los objetivos de transferencia

Jugador Club actual Posición (Rol en el campo) Valor estimado de la transferencia Vitinha PSG Centrocampista central No menos de 150 millones de euros João Neves PSG Mediocentro defensivo / central No menos de 150 millones de euros Michael Olise Bayern Extremo No menos de 150 millones de euros

Sin embargo, sigue siendo un misterio en cuál de estos tres jugadores han decidido los madrileños invertir sus fondos históricos y récord. Pero una cosa es segura: Florentino Pérez está firmemente comprometido a traer otra superestrella al Santiago Bernabéu este verano.

Análisis experto: Los grandes movimientos de Pérez suelen ser inesperados y se ejecutan con rapidez. Si uno de estos tres futbolistas viste la camiseta del Real, la plantilla del club madrileño para la próxima temporada sin duda tendrá un aspecto aún más temible.

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