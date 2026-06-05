Arsenal cerca de fichar al extremo del Leicester City

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Arsenal cerca de fichar al extremo del Leicester City

El club londinense Arsenal está a punto de firmar con la joven estrella talentosa Jeremy Doku del Leicester City, dejando atrás a sus rivales en la Premier League inglesa. Los "Gunners" ven al extremo de 16 años como uno de sus principales objetivos para la ventana de fichajes de verano. La directiva del club planea reforzar la plantilla incorporando a los mejores jóvenes talentos del país. Según Goal.com informa .

Según The Times, Arsenal lidera claramente la carrera por Doku. El 23º puesto del Leicester City en el Championship y su posterior descenso han acelerado la salida del talentoso futbolista. Jeremy Doku debutó contra el Newcastle United a los 15 años y 271 días, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en la historia de la Premier League.

El entonces entrenador Ruud van Nistelrooy valoró altamente el potencial del adolescente: "Se podían ver sus excelentes cualidades. Es un extremo rápido y con un talento fantástico. Jeremy merecía esos minutos y espero que logre aún más en el futuro". Mikel Arteta también es un gran admirador de este polivalente jugador, miembro de la selección sub-19 de Inglaterra.

Según The Standard, el valor del traspaso de la joven estrella se estima entre 10 y 15 millones de libras esterlinas. Doku debe firmar un contrato profesional con el Leicester City el 10 de julio, cuando cumpla 17 años, por lo que Arsenal intenta cerrar el traspaso antes de esa fecha. Se espera que esta operación intensifique aún más la competencia en la línea ofensiva del club londinense.

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Nodirbek Razzokov
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