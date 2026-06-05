Conflicto interno en el Bayern: el fichaje de Kenneth Eichhorn divide a la directiva

Ha surgido un serio desacuerdo dentro de la directiva del club muniqués Bayern respecto al traspaso del joven talento de 16 años, Kenneth Eichhorn. Según el podcast "Bayern-Insider" de Bild, el departamento deportivo del club y el consejo de supervisión no logran ponerse de acuerdo sobre los fondos a gastar en el joven talento. Goal.com informa .

Según los informes, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y Christoph Freund han realizado grandes esfuerzos para traer al centrocampista a Múnich. Incluso se organizó una reunión especial con Eichhorn antes del partido de semifinales de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. El nuevo entrenador principal del equipo, Vincent Kompany, también pasó horas conversando con el jugador, intentando reclutarlo para su proyecto.

Sin embargo, el consejo de supervisión del Bayern considera que el paquete financiero total del traspaso es excesivamente caro. La exigencia de los agentes del jugador de una prima de fichaje de 10-11 millones de euros ha causado objeciones por parte de la directiva. Aunque el departamento deportivo apoya la inversión, el consejo superior se ha negado a asignar los fondos.

Actualmente, la situación en la sede de Säbener Straße ha llegado a un punto muerto. Según los agentes, el valor de mercado del jugador es de 20 millones de euros y las primas pagadas por un talento así son normales. Sin embargo, la directiva del Bayern no está dispuesta a asumir un riesgo tan grande con un jugador de 16 años.

Mientras el club muniqués podría salir de la carrera, clubes como el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el Liverpool están monitoreando de cerca la situación. Si el Bayern no toma una decisión final, estos equipos están listos para fichar a Kenneth Eichhorn.