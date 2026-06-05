El Barcelona planea poner a un valioso defensa en el mercado de fichajes este verano

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El Barcelona planea poner a un valioso defensa en el mercado de fichajes este verano

Se esperan cambios significativos en la plantilla del FC Barcelona, el club catalán que ganó el título de La Liga española invicto por segundo año consecutivo. Los Culés están cerca de despedirse de uno de sus defensas más experimentados y reconocidos durante la próxima ventana de fichajes de verano.

Según el reconocido insider deportivo Carlos Monfort en sus redes sociales oficiales, la directiva del gigante catalán está considerando activamente opciones para vender al competente defensa francés Jules Koundé.

¿Cuál es la razón de la separación?

La dirección del club y el cuerpo técnico no quedaron completamente satisfechos con el nivel de juego y la consistencia del legionario francés en la temporada pasada. Los directivos del Barcelona buscan generar fondos significativos con el traspaso de Koundé y utilizar esos ingresos para atraer nuevos nombres que refuercen aún más la línea defensiva.

Entonces, ¿cuál es el estado actual y las estadísticas de Jules Koundé? Puede conocer la posición del jugador en el mercado de fichajes a través de la siguiente tabla:

Edad del jugador

Periodo en el club

Duración del contrato

Valor de traspaso

27 años

Desde el verano de 2022

Hasta junio de 2030

65 millones de euros

En la mira de los clubes de Albión

Aunque el contrato laboral actual de Jules Koundé con el club catalán es a largo plazo, hasta el verano de 2030, su futuro podría no estar ligado a España. Actualmente, varios clubes ricos y grandes de la Premier League inglesa (EPL) muestran un serio interés en fichar al defensa francés.

Valor de mercado según portales prestigiosos 65 millones de euros Se espera que el traspaso del jugador, valorado en esta cantidad, se convierta en uno de los eventos más sensacionales del verano.

Comentario de expertos: Para un equipo que ha sido campeón de España dos años seguidos, mantener la plantilla actualizada es un factor crucial para tener éxito en el escenario internacional, especialmente en la Liga de Campeones. Sin duda, la venta de Koundé abrirá camino al Barcelona para cumplir con las normas de Fair Play Financiero y comprar nuevas estrellas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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