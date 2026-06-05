Grandes cambios en el Barcelona Femenino y el futuro de la selección española

Si observas la convocatoria de la selección española para el crucial partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Inglaterra, verás el dominio de un club: el Barcelona. Once de las 25 jugadoras seleccionadas por Sonia Bermúdez representan al club catalán. Sin embargo, se esperan grandes cambios en la plantilla del Barcelona este verano. Esto lo informa Goal.com informe .

El mes pasado, después de que las pupilas de Pere Romeu derrotaran al Lyon por 4-0 en la final de la Liga de Campeones para terminar la temporada con cuatro títulos, se anunciaron tres bajas clave. La doble ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, deja el equipo tras una carrera de 14 años. Además, los pilares defensivos Ona Batlle y Mapi León se dirigen hacia nuevos desafíos. Salma Paralluelo, quien marcó un doblete en la final, también podría seguir sus pasos.

El Barcelona ya se ha enfrentado a situaciones similares antes. El verano pasado, tras una ventana de transferencias tranquila debido a restricciones financieras, las perspectivas europeas del equipo estaban en duda. Pero respondieron adecuadamente, convirtiéndose en campeonas de la Liga de Campeones por cuarta vez. La situación actual es ligeramente diferente, ya que las jugadoras que se van —Putellas, León y Batlle— son estrellas de nivel mundial.

Es hora de que las catalanas llenen este gran vacío. El club ha renovado históricamente su plantilla a través de graduados de la academia La Masia o transferencias inteligentes. El gasto de 69 millones de libras por Anthony Gordon por parte del equipo masculino podría indicar una mejora en la salud financiera. Esto podría permitir al equipo femenino atraer también a nuevas estrellas.

Estos traspasos impactarán directamente no solo al club, sino también a la misión de la selección española de defender su título en la Copa del Mundo de 2027. Mientras el Barcelona pierde a sus figuras líderes, la nueva generación debe estar lista para asumir esta responsabilidad.