Florentino Perez anuncia un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid

·280·Deportes
Florentino Perez anuncia un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, hizo una declaración inesperada sobre los planes de fichajes del club. Según sus palabras, la próxima semana el club madrileño anunciará oficialmente la contratación de una nueva estrella valorada en 150 millones de euros. Al mismo tiempo, Perez descartó a los candidatos Erling Haaland o Harry Kane, que muchos esperaban. Sobre esto, Goal.com informa .

Durante su aparición en el programa Horizonte, el presidente enfatizó que la situación financiera del club es estable. Declaró que el martes se enviará una gran oferta a un club de primer nivel de la Liga de Campeones. Se espera que este fichaje sea la compra más cara en la historia del Real Madrid.

Mientras hablaba de fichajes, Perez mencionó nombres como Jose Mourinho, Ibrahima Konate y Denzel Dumfries, pero el foco principal está en el jugador misterioso valorado en 150 millones de euros. Estas declaraciones se producen en el contexto de la carrera presidencial del club y la presión del rival Enrique Riquelme.

Mientras su rival promete traer a Erling Haaland, Perez recordó que el Real Madrid está valorado en 10.000 millones de euros según Forbes. Según él, el Real Madrid es actualmente el club más valioso y financieramente más poderoso del mundo.

Real MadridFlorentino PerezFichajeFútbolLiga De Campeones
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Manchester United quiere fichar a una estrella del Real Madrid...El Manchester United quiere fichar a una estrella del Real Madrid...Ayer, 16:35Pérez dispuesto a asignar 150 millones de euros por el traspaso de Michael OlisePérez dispuesto a asignar 150 millones de euros por el traspaso de Michael OliseAyer, 16:25
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"