El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, hizo una declaración inesperada sobre los planes de fichajes del club. Según sus palabras, la próxima semana el club madrileño anunciará oficialmente la contratación de una nueva estrella valorada en 150 millones de euros. Al mismo tiempo, Perez descartó a los candidatos Erling Haaland o Harry Kane, que muchos esperaban. Sobre esto, Goal.com informa .

Durante su aparición en el programa Horizonte, el presidente enfatizó que la situación financiera del club es estable. Declaró que el martes se enviará una gran oferta a un club de primer nivel de la Liga de Campeones. Se espera que este fichaje sea la compra más cara en la historia del Real Madrid.

Mientras hablaba de fichajes, Perez mencionó nombres como Jose Mourinho, Ibrahima Konate y Denzel Dumfries, pero el foco principal está en el jugador misterioso valorado en 150 millones de euros. Estas declaraciones se producen en el contexto de la carrera presidencial del club y la presión del rival Enrique Riquelme.

Mientras su rival promete traer a Erling Haaland, Perez recordó que el Real Madrid está valorado en 10.000 millones de euros según Forbes. Según él, el Real Madrid es actualmente el club más valioso y financieramente más poderoso del mundo.