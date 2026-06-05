Endrick: Es imposible entender a Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold

El delantero brasileño Endrick habló abiertamente sobre sus momentos difíciles en el Real Madrid. El joven talento destacó que Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold lo apoyaron regularmente con llamadas telefónicas cuando luchaba por entrar en el once inicial. Aunque se ha formado una amistad cercana entre ellos, Endrick admitió que aún tiene dificultades para entender la pronunciación de los jugadores ingleses. Así lo informó Goal.com informe .

Tras una exitosa cesión de seis meses al Lyon, el delantero de 19 años regresó a Madrid, afirmando que la práctica de juego en el campeonato francés le devolvió la confianza en sí mismo. Destacando que competir con las estrellas del Real Madrid no era fácil, Endrick dijo que había aprendido mucho de jugadores como Luka Modrić, Vinícius Júnior y Rodrygo, y estaba listo para demostrarlo en la práctica.

"Bellingham me llama todos los días. Cuando me sentía mal, me levantaba el ánimo. Trent hace lo mismo; son personas muy sinceras. Intento seguir su ejemplo y aprender inglés, pero es casi imposible entender lo que dicen", bromeó la estrella brasileña en una entrevista con Men in Blazers.

Endrick añadió que unirse al Lyon fue una de las mejores decisiones de su vida, ya que marcar goles y dar asistencias allí le valió un lugar en la selección nacional. Ahora se centra en encontrar su lugar en el Real Madrid y representar dignamente a Brasil en la Copa del Mundo.