El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, planea un gran acuerdo por el centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, antes de las próximas elecciones del club. La estrella portuguesa es vista como la principal candidata para el nuevo proyecto del equipo. Se espera que la influencia del famoso agente Jorge Mendes sea un factor decisivo en este traspaso. Según Goal.com informa .

Según Cadena SER, Florentino Perez ha prometido a los aficionados un traspaso sensacional antes de las elecciones del domingo. Vitinha es actualmente uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Paris Saint-Germain, y su contrato actual tiene tres años más de vigencia. No obstante, el presidente del Real Madrid ha buscado seriamente este traspaso para fortalecer su posición antes de la votación.

Según los informes, el Real Madrid está dispuesto a gastar hasta 150 millones de euros en este traspaso. Según el periodista español Pacojo Delgado, el anuncio del fichaje de Vitinha podría poner fin a la carrera electoral prematuramente. También se indica que este acuerdo es parte de un proyecto que anticipa el regreso de Jose Mourinho a Madrid.

Se espera que Vitinha se convierta en la figura central de la nueva línea media. Además, el Real Madrid está trabajando en el refuerzo de otras posiciones. Según los informes, Ibrahima Konate podría unirse como agente libre, mientras que se espera que Denzel Dumfries llegue por una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

Las negociaciones con el Paris Saint-Germain ciertamente no serán fáciles, pero los estrechos vínculos de Jorge Mendes con Jose Mourinho y la directiva del Real Madrid podrían jugar un papel clave en la culminación de este traspaso. Si el acuerdo se concreta, Vitinha se convertirá en uno de los fichajes más caros de la historia del club.