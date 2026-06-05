Rodri: Nunca creí que ganaría el Balón de Oro

El centrocampista del Manchester City, Rodri, admitió que nunca soñó con ganar el Balón de Oro en su infancia. Según la estrella española, consideraba imposible lograr un resultado tan elevado. En una entrevista con DAZN, el futbolista habló de su victoria histórica y de sus esperanzas de futuro. Así lo informa Goal.com medio de comunicación.

Rodri ganó la Premier League, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Manchester City en la temporada 2023-24. También se proclamó campeón de la Eurocopa 2024 con la selección española. Estos logros le permitieron convertirse en el primer centrocampista en ganar el prestigioso premio desde Luka Modrić del Real Madrid en 2018.

«No lo llamaría un sueño, porque simplemente no creía que fuera a ganar. La vida puede sorprenderte. Le doy a este premio la importancia que se merece, pero no era mi objetivo principal. Es el resultado de un trabajo bien hecho. Fue un momento muy especial para mí y mi familia», enfatizó el futbolista de 29 años.

Rodri también comentó sobre el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal. Llamó a su compatriota un verdadero «monstruo» y expresó su confianza en que también ganará el Balón de Oro en el futuro. Según Rodri, Yamal no solo es genial en el campo, sino también una persona maravillosa en la vida.

«Actualmente, hay dos futbolistas españoles: uno representa el presente y el otro el futuro. Lamine Yamal ya se ha convertido en una estrella, y su futuro es asombroso. Algún día definitivamente ganará el Balón de Oro. Es un gran chico, y me gustaría que la gente lo conociera mejor», añadió Rodri.