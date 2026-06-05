Nike presenta una campaña publicitaria llena de estrellas antes del Mundial 2026

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Nike presenta una campaña publicitaria llena de estrellas antes del Mundial 2026

Nike ha anunciado una nueva campaña titulada "Rip the Script", que reúne a las mayores estrellas del fútbol y celebridades mundiales antes del Mundial 2026. El vídeo muestra a héroes actuales como Cole Palmer, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Vinicius Junior demostrando las últimas innovaciones de la marca. Según Goal.com informa .

En la campaña participan no solo jugadores activos, sino también leyendas como Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović y Didier Drogba. La película destaca el lado creativo del fútbol, promoviendo la idea de romper moldes rígidos y confiar en el juego instintivo. También aparecen celebridades como Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James y Channing Tatum.

Según Helena Thornton, vicepresidenta de Dirección Global de Marca de Nike, la campaña se basa en la creencia de que los momentos más inolvidables del fútbol ocurren cuando los jugadores confían en sus sentimientos internos. "Queríamos encontrar a la comunidad futbolística donde esté, no solo en las pantallas, sino en su mundo y subculturas", dice Thornton.

Junto con la película, Nike presentó sus nuevos productos. Las nuevas equipaciones de las federaciones están equipadas con la tecnología de refrigeración Aero-FIT, mientras que las botas Mercurial, Phantom y Tiempo actualizadas están diseñadas para proporcionar velocidad, control y precisión en el campo. La campaña también incluye iniciativas destinadas a apoyar el fútbol juvenil.

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Nodirbek Razzokov
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