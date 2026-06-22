Khiara Keating rechaza renovar su contrato con el Manchester City

La guardameta de la selección inglesa, Khiara Keating, ha rechazado la oferta de nuevo contrato presentada por el Manchester City. El acuerdo actual de la talentosa arquera de 21 años expira en un año, y se dice que está insatisfecha con su rol y la falta de minutos en el equipo. Esta decisión ha despertado el interés de otros clubes de la Women's Super League (WSL). Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por BBC Sport, Keating no logra decidir su futuro tras haber perdido su puesto como titular en el Manchester City. La temporada pasada, quedó como segunda opción detrás de la japonesa Ayaka Yamashita. Esta situación está afectando no solo su posición en el club, sino también su estatus en la selección nacional.

Descenso inesperado y competencia

Khiara Keating fue una verdadera revelación en la temporada 2023-24. En aquel entonces, se convirtió en la guardameta número uno del equipo siendo aún juvenil, manteniendo su portería a cero en 9 partidos y convirtiéndose en la ganadora más joven del «Guante de Oro» en la historia de la WSL. Sin embargo, sus minutos en el campo disminuyeron drásticamente en las temporadas siguientes.

Si analizamos las cifras, Keating participó en 12 partidos en el campeonato 2024-25, mientras que la temporada pasada solo jugó 4 encuentros. Aunque ayudó al equipo hasta la final de la FA Cup y contribuyó a la victoria 4-0 sobre el Brighton, se perdió el partido decisivo debido a una conmoción cerebral.

Selección nacional y planes futuros

La falta de ritmo de juego también se refleja en las decisiones de la entrenadora de la selección inglesa, Sarina Wiegman. Khiara Keating formó parte de la plantilla campeona de la Eurocopa 2026 y debutó en el Etihad Stadium, el estadio del Manchester City. No obstante, en los últimos meses ha quedado fuera de las convocatorias regularmente.

En una entrevista con GOAL, la arquera comentó sobre su situación: «Ha sido muy difícil. Al final, todos quieren jugar, por lo que tener menos minutos en la liga fue un poco frustrante. Pero siempre he aprendido a estar preparada. Creo que hay nuevas oportunidades adelante».

Con el Mundial 2027 acercándose, la práctica constante es vital para Keating. Si el Manchester City no garantiza su regreso al once titular, se espera que la guardameta salga el próximo verano como agente libre o se mude a otro equipo en el mercado actual. Varios clubes punteros de la WSL siguen de cerca su situación.