Turquía lanzó 62 disparos pero no logró marcar ningún gol

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Turquía lanzó 62 disparos pero no logró marcar ningún gol

La selección de Turquía no logró obtener los resultados esperados en la Copa del Mundo. A pesar de contar con jugadores como Arda Gyuler, Hakan Chalhanoglu y Kenan Yildiz, el equipo quedó fuera de los play-offs incluso antes de comenzar la última jornada. La selección de Haití también perdió la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda en esta etapa.

Turquía sufrió derrotas en los partidos de grupo contra Australia y Paraguay. El equipo realizó un total de 62 disparos a portería rival durante los dos encuentros, pero no logró anotar ningún gol.

Las estadísticas muestran que Turquía tuvo una clara superioridad en la posesión del balón. El equipo mantuvo la posesión en un 72 % en uno de los partidos y en un 79 % en el otro. A pesar de ello, los numerosos ataques no dieron resultado.

Como resultado, Turquía quedó fuera de la lucha por los play-offs antes de la última jornada. El hecho de que una plantilla con nombres fuertes no haya marcado ni un solo gol en 62 disparos se convirtió en el principal problema del equipo.

TurquíaHaitíArda GyulerHakan ChalhanogluKenan Yildiz
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Nodirbek Razzokov
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