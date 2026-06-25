Tottenham aventaja al Manchester United en la carrera por Mateus Fernandes

El club londinense Tottenham intensifica su actividad en el mercado de fichajes de verano y se ha convertido en el principal pretendiente por el centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes. Los «Spurs» se muestran dispuestos a pagar los 80 millones de libras esterlinas solicitados por el talentoso jugador de 21 años de los «Hammers», quien dejó la Premier League. Según Goal.com, la noticia informa.

Según The Times, el Manchester United también mostraba un serio interés en el futbolista. Sin embargo, la directiva de los «Red Devils» teme que el precio del traspaso se dispare y no quiere entrar en una costosa guerra de pujas. Esta situación crea una oportunidad favorable para el Tottenham, convirtiéndolo en el favorito para fichar a Fernandes.

Mateus Fernandes se había unido al West Ham United el pasado agosto procedente del Southampton por 44 millones de euros. A pesar del descenso del equipo, el joven centrocampista disputó 38 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, anotando 4 goles y atrayendo la atención de varios grandes clubes por su calidad técnica y dinamismo.

Roberto De Zerbi refuerza el equipo

Bajo la dirección del nuevo entrenador Roberto De Zerbi, el Tottenham se prepara seriamente para la próxima temporada. El club ya ha reforzado su línea defensiva con jugadores como Andy Robertson, Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Asimismo, el portero Martin Dubravka se ha unido recientemente al equipo. Se espera que el fichaje de Fernandes aporte energía y creatividad adicional al centro del campo de De Zerbi.

Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el Tottenham está muy cerca de acordar los términos del contrato personal con el jugador. El centrocampista portugués desea continuar su carrera en la máxima categoría y ha valorado positivamente la idea de trasladarse a otro club de Londres.

Para el Manchester United, la situación es más complicada. Mientras se espera que Casemiro deje el equipo al finalizar su contrato, el club solo contaría con Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte como centrocampistas centrales titulares. El equipo de Michael Carrick planeaba fichar al menos a dos nuevos centrocampistas, pero el precio de 80 millones de libras fijado por Fernandes podría obligarlos a retirarse de las negociaciones.

Según Goal.com, el Manchester United prefiere mantener una política cautelosa en el mercado de transferencias. Ya habían seguido el mismo camino anteriormente con el fichaje de Elliot Anderson. Si los «Red Devils» realmente abandonan la carrera, el próximo destino de Mateus Fernandes será muy probablemente el Tottenham Hotspur Stadium.