Dos confesiones antes de la final: ¿cómo frenar a Messi y Yamal?

En vísperas de la final del Mundial 2026, los seleccionadores de Argentina y España admitieron abiertamente que no será fácil enfrentarse a la estrella rival. Mientras Lionel Scaloni calificó a Lamine Yamal como un «tesoro del fútbol», Luis de la Fuente explicó, basándose en su experiencia personal, por qué el marcaje individual contra Lionel Messi no funciona.

Aunque ambos entrenadores hablaron con humor y elogios, sus palabras revelaron el principal problema táctico antes de la final: ¿cuánta libertad se le puede dar a las estrellas de dos generaciones en el partido decisivo?

Scaloni sobre Yamal: la «forma más fácil» de detenerlo

El seleccionador argentino elogió la velocidad, técnica y habilidad en el uno contra uno de Lamine Yamal. Calificó al extremo español como un jugador único que traerá muchas alegrías a su selección en el futuro.

«Yamal es un verdadero tesoro para el fútbol. Le dará muchas alegrías a España, pero espero que no sea el domingo», dijo Scaloni.

El técnico respondió con humor a la pregunta sobre cómo detener a Yamal. Según dijo, la medida más fiable sería no dejar que el jugador saliera de su habitación de hotel el día del partido.

Detrás de la broma hay una preocupación seria. Yamal se ha convertido en una de las armas principales de España para abrir defensas rivales, crear ocasiones y cambiar drásticamente el ritmo del juego.

De la Fuente recuerda su viejo errorcontra Messi

El seleccionador español indicó que no tiene un plan de marcaje individual para Messi. Comentó que aprendió hace muchos años, por experiencia propia, que esa táctica no da resultados.

Cuando trabajaba en las categorías inferiores del Sevilla FC, De la Fuente asignó a un jugador para marcar específicamente al joven Messi. Tras recibir una tarjeta amarilla, el entrenador lo sustituyó y Messi marcó cuatro goles en poco tiempo.

Cabe precisar un detalle del texto original: según las declaraciones del entrenador, Messi no marcó tres, sino cuatro goles en aquel partido.

«No haremos un marcaje individual contra él. Pero debemos estar muy atentos y prestarle una atención especial», dijo el técnico español.

«Messi es una historia aparte»

De la Fuente calificó a Messi, que llega a otra final de la Copa del Mundo a sus 39 años, como una leyenda del fútbol. En su opinión, mientras el capitán argentino esté en el campo, los aficionados deben disfrutar de su juego.

El entrenador dio a entender que es casi imposible detener a Messi con un solo defensa. Por ello, se espera que España ejerza presión colectiva sobre el capitán rival, cierre las líneas de pase e intente evitar que pueda girarse libremente con el balón. Esta es la conclusión táctica que se desprende de las declaraciones de De la Fuente.

La final es mucho más que dos estrellas

Aunque Messi y Yamal se han convertido en los símbolos de la final, el resultado no dependerá solo de sus acciones. España apostará por la posesión y la presión alta, mientras que Argentina confiará en la experiencia, el carácter y la capacidad para aprovechar los momentos decisivos.

La vigente campeona del mundo, Argentina, buscará su cuarto título, mientras que España intentará conseguir el segundo trofeo mundial de su historia. El partido decisivo se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y comenzará a las 00:00 (hora de Taskent) de la madrugada del 20 de julio.

Scaloni quiere dejar a Yamal en el hotel y De la Fuente no confiará a Messi a un solo jugador. Pero en la final, las bromas quedan a un lado: el precio de un solo error podría ser el campeonato del mundo.