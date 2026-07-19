Hoy, 19 de julio, los aficionados al fútbol esperan el partido más esperado de la Copa Mundial 2026. En la final, España se enfrentará a Argentina.

El encuentro comenzará a las 00:00, hora de Taskent. Los aficionados de Uzbekistán podrán ver este partido decisivo en vivo a través de los canales ZO‘R TV y Futbol TV.

Este enfrentamiento es el partido principal del torneo, donde dos gigantes del fútbol lucharán por el campeonato mundial. Por ello, la atención de los aficionados al fútbol de todo el mundo está puesta en esta final.