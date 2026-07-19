Redknapp no se guarda nada contra Tuchel: propone dos candidatos para el banquillo de Inglaterra

A pesar de que la selección de Inglaterra terminó la Copa del Mundo 2026 con una medalla de bronce, Thomas Tuchel no pudo escapar de las críticas. El experimentado entrenador Harry Redknapp afirmó que los «Three Lions» no han dado un salto de calidad y mencionó a dos técnicos ingleses que podrían dirigir al equipo.

Sin embargo, el contrato de Tuchel con Inglaterra aún no ha finalizado. Por ello, esta declaración es parte del intenso debate post-Mundial más que de un cambio inminente de entrenador.

Redknapp señala a dos entrenadores ingleses

Harry Redknapp sugirió que Eddie Howe o Frank Lampard podrían dirigir a la selección de Inglaterra.

En su opinión, ambos especialistas podrían Thomas Tuchel alcanzar resultados al menos iguales a los logrados por.

«Hay entrenadores como Eddie Howe o Frank Lampard. Estoy convencido de que pueden lograr resultados al menos tan buenos como los de Tuchel», dijo Redknapp.

Estas palabras del exentrenador también se difundieron en las redes sociales.

«En realidad, nada ha cambiado»

Redknapp no considera que la medalla de bronce de Inglaterra sea prueba de que Tuchel haya llevado al equipo a un nivel totalmente nuevo.

Destaca que los «Three Lions» volvieron a luchar por el título, pero no pudieron llegar a la final en la fase decisiva.

«No nos engañemos. No nos ha llevado a un nuevo nivel. En realidad, nada ha cambiado: no llegamos a la final», declaró.

Tuchel fue duramente criticado por su táctica conservadora y sus cambios defensivos en la semifinal contra Argentina. A pesar de ir ganando 1-0, Inglaterra terminó perdiendo 1-2.

El bronce sigue siendo un resultado histórico

Inglaterra venció a Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto. El encuentro, marcado por un hat-trick de Bukayo Saka, dio al equipo su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

Inglaterra se había tenido que conformar con el cuarto puesto en sus dos semifinales anteriores, en 1990 y 2018. Esta vez, el equipo ganó la medalla de bronce por primera vez en su historia.

En este sentido, aunque Tuchel no llegó a la final, logró el mejor Mundial de Inglaterra en 60 años en cuanto a resultados.

El contrato de Tuchel hasta 2028

Thomas Tuchel dirige a la selección de Inglaterra desde principios de 2025. La Asociación de Fútbol de Inglaterra extendió el contrato del técnico en febrero de 2026 hasta el final de la Euro 2028.

Tuchel también declaró tras la derrota ante Argentina que no tiene intención de dejar su cargo y que planea dirigir al equipo en la Eurocopa.

Por lo tanto, las opciones de Eddie Howe y Frank Lampard sugeridas por Redknapp no son negociaciones oficiales por ahora. Pero la presión sobre Tuchel no ha desaparecido: la medalla de bronce es histórica, pero volver sin el título sigue siendo, en Inglaterra, un éxito a medias.

La pregunta principal ahora es: ¿mantendrá la Federación su confianza en Tuchel hasta la Euro 2028 o las críticas post-Mundial llevarán a una decisión inesperada?