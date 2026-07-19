Redknapp no se guarda nada contra Tuchel: propone dos candidatos para el banquillo de Inglaterra

·88·Deportes
Redknapp no se guarda nada contra Tuchel: propone dos candidatos para el banquillo de Inglaterra

A pesar de que la selección de Inglaterra terminó la Copa del Mundo 2026 con una medalla de bronce, Thomas Tuchel no pudo escapar de las críticas. El experimentado entrenador Harry Redknapp afirmó que los «Three Lions» no han dado un salto de calidad y mencionó a dos técnicos ingleses que podrían dirigir al equipo.

Sin embargo, el contrato de Tuchel con Inglaterra aún no ha finalizado. Por ello, esta declaración es parte del intenso debate post-Mundial más que de un cambio inminente de entrenador.

Redknapp señala a dos entrenadores ingleses

Harry Redknapp sugirió que Eddie Howe o Frank Lampard podrían dirigir a la selección de Inglaterra.

En su opinión, ambos especialistas podrían Thomas Tuchel alcanzar resultados al menos iguales a los logrados por.

«Hay entrenadores como Eddie Howe o Frank Lampard. Estoy convencido de que pueden lograr resultados al menos tan buenos como los de Tuchel», dijo Redknapp.

Estas palabras del exentrenador también se difundieron en las redes sociales.

«En realidad, nada ha cambiado»

Redknapp no considera que la medalla de bronce de Inglaterra sea prueba de que Tuchel haya llevado al equipo a un nivel totalmente nuevo.

Destaca que los «Three Lions» volvieron a luchar por el título, pero no pudieron llegar a la final en la fase decisiva.

«No nos engañemos. No nos ha llevado a un nuevo nivel. En realidad, nada ha cambiado: no llegamos a la final», declaró.

Tuchel fue duramente criticado por su táctica conservadora y sus cambios defensivos en la semifinal contra Argentina. A pesar de ir ganando 1-0, Inglaterra terminó perdiendo 1-2.

El bronce sigue siendo un resultado histórico

Inglaterra venció a Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto. El encuentro, marcado por un hat-trick de Bukayo Saka, dio al equipo su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

Inglaterra se había tenido que conformar con el cuarto puesto en sus dos semifinales anteriores, en 1990 y 2018. Esta vez, el equipo ganó la medalla de bronce por primera vez en su historia.

En este sentido, aunque Tuchel no llegó a la final, logró el mejor Mundial de Inglaterra en 60 años en cuanto a resultados.

El contrato de Tuchel hasta 2028

Thomas Tuchel dirige a la selección de Inglaterra desde principios de 2025. La Asociación de Fútbol de Inglaterra extendió el contrato del técnico en febrero de 2026 hasta el final de la Euro 2028.

Tuchel también declaró tras la derrota ante Argentina que no tiene intención de dejar su cargo y que planea dirigir al equipo en la Eurocopa.

Por lo tanto, las opciones de Eddie Howe y Frank Lampard sugeridas por Redknapp no son negociaciones oficiales por ahora. Pero la presión sobre Tuchel no ha desaparecido: la medalla de bronce es histórica, pero volver sin el título sigue siendo, en Inglaterra, un éxito a medias.

La pregunta principal ahora es: ¿mantendrá la Federación su confianza en Tuchel hasta la Euro 2028 o las críticas post-Mundial llevarán a una decisión inesperada?

Thomas TuchelHarry RedknappEddie HoweFrank LampardInglaterra
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?Ayer, 23:10Capello nombra a tres genios y evalúa a Lamine YamalCapello nombra a tres genios y evalúa a Lamine YamalAyer, 23:04Rodri advierte a sus compañeros antes de la finalRodri advierte a sus compañeros antes de la finalAyer, 22:59Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026Ayer, 22:53El judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en AmánEl judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en AmánAyer, 21:11Transmisión en vivo del partido España contra ArgentinaTransmisión en vivo del partido España contra ArgentinaAyer, 20:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol