Al-Qadsiah ficha a Tijjani Reijnders por 61 millones de euros

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Al-Qadsiah ficha a Tijjani Reijnders por 61 millones de euros

En Arabia Saudita se ha cerrado otro gran fichaje. El centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders, continuará su carrera en Al-Qadsiah.

El club saudí anunció oficialmente la contratación del futbolista neerlandés de 28 años. Lo más llamativo es que el traspaso habría alcanzado los 61 millones de euros.

Al-Qadsiah completa un fichaje histórico

El traslado de Reijnders del Manchester City a Arabia Saudita está siendo considerado una de las operaciones más caras de la historia del fútbol del país.

Según los datos disponibles, este fichaje valorado en 61 millones de euros en Arabia Saudita se convirtió en la quinta compra más cara de la historia de la Liga Profesional Saudí .

El fichaje de Tijjani Reijnders se ha convertido en uno de los acuerdos más importantes del fútbol saudí.

¿Quiénes fueron fichados por más dinero que Reijnders?

Entre los futbolistas traspasados por una cantidad superior a la de Reijnders en la historia del campeonato saudí figuran los siguientes nombres:

  • Neymar;

  • Jhon Durán;

  • Crysencio Summerville;

  • Mateo Retegui.

De este modo, el dinero invertido por Al-Qadsiah en Reijnders queda registrado como uno de los mayores fichajes de la historia de la liga.

Los detalles del contrato aún no se han revelado

La duración del acuerdo con el centrocampista neerlandés de 28 años y sus demás condiciones todavía no se han hecho públicas.

Sin embargo, hay algo claro: Al-Qadsiah ha invertido una gran suma para reforzar el centro del campo con un futbolista de primer nivel.

Indicador

Información

Futbolista

Tijjani Reijnders

Edad

28

Nuevo club

Al-Qadsiah

Antiguo club

Manchester City

Precio del fichaje

61 millones de euros

Posición en la liga saudí

5.º entre los fichajes más caros

La liga saudí incorpora a otra estrella

En los últimos años, los clubes de Arabia Saudita han seguido atrayendo a futbolistas conocidos y de gran nivel del fútbol mundial. El fichaje de Reijnders por Al-Qadsiah es otro gran acuerdo dentro de esta tendencia.

Ahora la pregunta principal es: ¿Podrá Tijjani Reijnders justificar en Al-Qadsiah los 61 millones de euros de su fichaje?

¿Crees que el traslado de Reijnders a Arabia Saudita es una decisión acertada para Al-Qadsiah? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con los aficionados al fútbol en Telegram y otras redes sociales.

Tijjani ReijndersAl-QadsiahManchester CityNeymar
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Shuhrat Razzakov
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