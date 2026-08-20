José Mourinho ya tomó su decisión táctica para el Real Madrid...

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José Mourinho ya tomó su decisión táctica para el Real Madrid...

José Mourinho « Real Madrid» ha decidido qué estilo de juego implementará. Según Tomas González Martín, el técnico portugués ha elegido el 4-2-3-1 como esquema táctico principal del equipo.

Lo más interesante es que Mourinho quiere volver a apostar por un fútbol rápido y directo con el « Real Madrid », como en su primera etapa en el club.

El plan de Mourinho: 4-2-3-1 y fútbol rápido

Según los informes, Mourinho probó el esquema 4-2-3-1 durante la pretemporada. En este sistema, el equipo juega a través de un mediapunta y da gran importancia a las transiciones rápidas después de un error del rival. La información sobre los partidos de pretemporada también indica que este esquema se ha convertido en la principal opción de Mourinho.

El estilo de juego del « Real Madrid » cambiará

Esto es lo que se espera del nuevo « Real Madrid »:

  • ataques directos;

  • pases cortos y rápidos;

  • transición inmediata al ataque tras recuperar el balón;

  • aprovechamiento de los espacios del rival;

  • gran velocidad en los contraataques.

Este estilo recuerda a la primera etapa de Mourinho en el « Real Madrid ». En aquel momento, los madridistas causaban grandes problemas a sus rivales con sus contraataques vertiginosos. La plantilla actual también cuenta con varios atacantes rápidos, lo que podría permitir al técnico portugués recuperar este estilo de juego.

La gran incógnita es la siguiente: ¿Podrá Mourinho devolver al « Real Madrid» su antigua imagen, rápida y peligrosa?

No se esperan nuevos fichajes

Mourinho también ha señalado que está satisfecho con su plantilla actual y que no espera incorporar a más jugadores. Confía en trabajar con los futbolistas disponibles y desarrollar su potencial.

Dirección

El plan de Mourinho

Esquema principal

4-2-3-1

Estilo de juego

Rápido y directo

Ataques

Pases cortos y contraataques

Fichajes

Por ahora no se esperan nuevas incorporaciones

Objetivo principal

Aprovechar al máximo la plantilla actual

El primer partido oficial lo mostrará todo

El nuevo plan táctico de Mourinho ya está claro sobre el papel. Ahora la gran pregunta es si el « Real Madrid » podrá aplicar este esquema con eficacia en los partidos oficiales.

En la nueva temporada, cómo funcionará el sistema 4-2-3-1 de Mourinho, especialmente con las estrellas del ataque, será una de las mayores incógnitas para los aficionados del « Real Madrid ».

¿Crees que el esquema 4-2-3-1 de Mourinho es la elección correcta para el « Real Madrid »? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol en Telegram y otras redes sociales.

José MourinhoReal MadridTomas González-Martín
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