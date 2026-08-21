Tottenham resuelve los fichajes de Savio y Marmoush del Manchester City

·2·Deportes
Tottenham resuelve los fichajes de Savio y Marmoush del Manchester City

El Tottenham, club londinense, y el Manchester Cityhan alcanzado un acuerdo definitivo por el fichaje del extremo brasileño Savio, de 22 años. Globo informa de que los Spurs pagarán por el traspaso un total de 99 millones de euros , incluidos los bonus. Además, el club londinense está a punto de fichar a otro delantero de los Citizens, Omar Marmoush.

Detalles del fichaje de Savio y el motivo de su decisión

Según las condiciones del acuerdo, el Tottenham pagará una cantidad garantizada de 93,3 millones de euros más 5,7 millones de euros en bonus por distintos objetivos. Savio ha expresado su deseo de contar con más minutos y ser titular con regularidad, por lo que pidió permiso a la directiva para cambiar de club. El extremo brasileño llegará a Londres en los próximos días para someterse al reconocimiento médico oficial.

El doble fichaje del Tottenham al Manchester City: las cifras principales

Futbolista

Edad / Posición

Importe del fichaje

Estadísticas de la pasada temporada (todas las competiciones)

Savio

22 años, extremo

99 millones de euros (93,3 millones fijos + 5,7 millones en bonus)

36 partidos, 4 goles, 3 asistencias

Omar Marmoush

Delantero

Parte restante del paquete total

36 partidos, 8 goles, 3 asistencias

Gasto total

Por ambos futbolistas

151 millones de euros en total

Renovación completa de la línea ofensiva

Una revolución ofensiva de 151 millones de euros en Londres

Según los informes, el Tottenham no se limita a Savio y también está cerrando el fichaje del delantero egipcio del Manchester City,Omar Marmoush. De este modo, el club londinense planea gastar un total de 151 millones de euros por los dos talentosos atacantes del City para reforzar considerablemente su línea ofensiva antes de la nueva temporada.

¿Creen que la llegada de Savio y Omar Marmoush puede devolver al Tottenham a la lucha por el título de la Premier League y por una plaza en la Champions League?

Dejen sus análisis y opiniones en los comentarios y compartan de inmediato esta importante noticia con los aficionados de la Premier League y del mercado de fichajes.

TottenhamManchester CitySavioOmar Marmush
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Trabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor ShomurodovTrabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor ShomurodovHoy, 09:34Ramazon Temirov revela sus elecciones entre los mejores de la historia de UFC y sus objetivos personalesRamazon Temirov revela sus elecciones entre los mejores de la historia de UFC y sus objetivos personalesHoy, 09:29Viktor Gyökeres ofrece cada día sus servicios al FC BarcelonaViktor Gyökeres ofrece cada día sus servicios al FC BarcelonaHoy, 09:19El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, informa sobre la lesión de Bruno GuimarãesEl entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, informa sobre la lesión de Bruno GuimarãesHoy, 09:11Traspaso de Julián Álvarez: el futbolista rechaza al ArsenalTraspaso de Julián Álvarez: el futbolista rechaza al ArsenalHoy, 08:57Los cadetes uzbekos comienzan el Mundial con 4 medallasLos cadetes uzbekos comienzan el Mundial con 4 medallasHoy, 08:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)