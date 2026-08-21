Tottenham resuelve los fichajes de Savio y Marmoush del Manchester City
El Tottenham, club londinense, y el Manchester Cityhan alcanzado un acuerdo definitivo por el fichaje del extremo brasileño Savio, de 22 años. Globo informa de que los Spurs pagarán por el traspaso un total de 99 millones de euros , incluidos los bonus. Además, el club londinense está a punto de fichar a otro delantero de los Citizens, Omar Marmoush.
Detalles del fichaje de Savio y el motivo de su decisión
Según las condiciones del acuerdo, el Tottenham pagará una cantidad garantizada de 93,3 millones de euros más 5,7 millones de euros en bonus por distintos objetivos. Savio ha expresado su deseo de contar con más minutos y ser titular con regularidad, por lo que pidió permiso a la directiva para cambiar de club. El extremo brasileño llegará a Londres en los próximos días para someterse al reconocimiento médico oficial.
El doble fichaje del Tottenham al Manchester City: las cifras principales
Futbolista
Edad / Posición
Importe del fichaje
Estadísticas de la pasada temporada (todas las competiciones)
Savio
22 años, extremo
99 millones de euros (93,3 millones fijos + 5,7 millones en bonus)
36 partidos, 4 goles, 3 asistencias
Omar Marmoush
Delantero
Parte restante del paquete total
36 partidos, 8 goles, 3 asistencias
Gasto total
Por ambos futbolistas
151 millones de euros en total
Renovación completa de la línea ofensiva
Una revolución ofensiva de 151 millones de euros en Londres
Según los informes, el Tottenham no se limita a Savio y también está cerrando el fichaje del delantero egipcio del Manchester City,Omar Marmoush. De este modo, el club londinense planea gastar un total de 151 millones de euros por los dos talentosos atacantes del City para reforzar considerablemente su línea ofensiva antes de la nueva temporada.
¿Creen que la llegada de Savio y Omar Marmoush puede devolver al Tottenham a la lucha por el título de la Premier League y por una plaza en la Champions League?
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