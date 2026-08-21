El Tottenham, club londinense, y el Manchester Cityhan alcanzado un acuerdo definitivo por el fichaje del extremo brasileño Savio, de 22 años. Globo informa de que los Spurs pagarán por el traspaso un total de 99 millones de euros , incluidos los bonus. Además, el club londinense está a punto de fichar a otro delantero de los Citizens, Omar Marmoush.

Detalles del fichaje de Savio y el motivo de su decisión

Según las condiciones del acuerdo, el Tottenham pagará una cantidad garantizada de 93,3 millones de euros más 5,7 millones de euros en bonus por distintos objetivos. Savio ha expresado su deseo de contar con más minutos y ser titular con regularidad, por lo que pidió permiso a la directiva para cambiar de club. El extremo brasileño llegará a Londres en los próximos días para someterse al reconocimiento médico oficial.

El doble fichaje del Tottenham al Manchester City: las cifras principales

Futbolista Edad / Posición Importe del fichaje Estadísticas de la pasada temporada (todas las competiciones) Savio 22 años, extremo 99 millones de euros (93,3 millones fijos + 5,7 millones en bonus) 36 partidos, 4 goles, 3 asistencias Omar Marmoush Delantero Parte restante del paquete total 36 partidos, 8 goles, 3 asistencias Gasto total Por ambos futbolistas 151 millones de euros en total Renovación completa de la línea ofensiva

Una revolución ofensiva de 151 millones de euros en Londres

Según los informes, el Tottenham no se limita a Savio y también está cerrando el fichaje del delantero egipcio del Manchester City,Omar Marmoush. De este modo, el club londinense planea gastar un total de 151 millones de euros por los dos talentosos atacantes del City para reforzar considerablemente su línea ofensiva antes de la nueva temporada.

¿Creen que la llegada de Savio y Omar Marmoush puede devolver al Tottenham a la lucha por el título de la Premier League y por una plaza en la Champions League?

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