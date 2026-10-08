Cristiano Ronaldo revela la razón de su salida de la selección nacional

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Cristiano Ronaldo revela la razón de su salida de la selección nacional

Se han revelado los detalles sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección nacional. El incidente comenzó antes del partido contra Noruega.

Ronaldo sabía inicialmente que no sería titular y estaba siguiendo un plan de recuperación. Sin embargo, el día del partido, el entrenador le pidió que estuviera listo para jugar 30 minutos. El jugador aceptó la propuesta.

Incluso realizó ejercicios de calentamiento antes de la segunda parte. A pesar de ello, Ronaldo no ingresó al campo. El jugador percibió esta situación como el incumplimiento de la primera promesa hecha por el entrenador.

Para resolver la situación, las partes acordaron explicar las verdaderas razones del suceso en una conferencia de prensa. Incluso se preparó una declaración de 8 puntos para tal fin.

Sin embargo, según Ronaldo, el entrenador no mencionó la información acordada en la conferencia. De esta manera, el jugador consideró que su segunda promesa tampoco se cumplió.

Tras esto, Ronaldo decidió abandonar la concentración de la selección. Se informa que su decisión fue motivada por la situación en el partido contra Noruega y los desacuerdos posteriores.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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