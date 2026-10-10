Nurbek Oralbay, el rival de Tura-bek Khabibullaev en los Juegos Asiáticos, queda fuera de combate

El medallista de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024, el reconocido boxeador kazajo Nurbek Oralbay sufrió una lesión grave tras los Juegos Asiáticos celebrados en Japón. Según informó el periodista deportivo Aslan Kajenov, el boxeador, que compite en la categoría de hasta 90 kg, no podrá participar en el campeonato nacional debido a la lesión.

El atleta contactó personalmente al periodista para aclarar la situación y se mostró dispuesto a presentar documentos médicos para disipar cualquier duda entre los aficionados locales.

«Tengo una lesión grave en el hombro»: la declaración de Aslan Kajenov

El periodista señala que Nurbek Oralbay sufrió esta lesión durante un intenso combate contra el boxeador uzbeko:

Detalles de la lesión: «Nurbek me contactó personalmente. Dijo que, debido a la lesión, no podrá subir al ring en el campeonato de Kazajistán. En el reñido combate contra Tura-bek Khabibullaev, su hombro sufrió daños graves», escribe Kajenov;

Transparencia y pruebas: Para poner fin a los rumores de que el atleta está evitando la competencia, señaló que está listo para mostrar los informes médicos oficiales y las imágenes de resonancia magnética si es necesario;

Pretensión de liderazgo: Oralbay también enfatizó que no teme a ninguna competencia interna en su categoría y que, una vez recuperado y de vuelta en el ring, tiene la intención de demostrar que sigue siendo en Kazajistánel boxeador más fuerte.

El duelo uzbeko-kazajo en los Juegos Asiáticos

En el marco de los Juegos Asiáticos 2026, los combates en la categoría de hasta 90 kg terminaron de forma inesperada sin medalla para Nurbek Oralbay:

Octavos de final: El boxeador kazajo comenzó el torneo con confianza, derrotando al afgano Silab Nuri por 5:0;

El choque de cuartos de final: En el tenso combate por un lugar en semifinales y una medalla garantizada, se enfrentó al representante de Uzbekistán Tura-bek Khabibullaev fue su rival. Según la decisión dividida de los jueces (2:3), Khabibullaev ganó, eliminando al subcampeón olímpico de la competición;

El campeonato de Tura-bek: Tras este combate, el joven boxeador uzbeko, motivado por el éxito, derrotó a todos sus oponentes en las siguientes dos etapas, ganando la medalla de oro de los Juegos Asiáticos y subiendo a lo más alto del podio.

Actualmente, el boxeador kazajo continúa con su tratamiento médico y, una vez totalmente recuperado, se preparará para buscar la revancha en futuras competiciones internacionales.