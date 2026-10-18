El club «Orol» se proclama campeón de la Proliga y regresa a la Superliga

Un acontecimiento histórico y largamente esperado ha tenido lugar en el fútbol uzbeko. En el partido correspondiente a la 23ª jornada de la Proliga, el club de Nukus, «Orol» derrotó al equipo de «Jayxun» en su estadio por 2-0.

Gracias a esta importante victoria, los de Nukus elevaron su cuenta a 58 puntos y, antes de finalizar la competición, aseguraron el título de la Proliga obteniendo el ascenso directo a la Superliga para la próxima temporada.

Autogol y el sello de Krasnov: ¿Cómo transcurrió el encuentro?

El partido estuvo bajo el control total y los ataques constantes de los locales:

Gol tempranero en el minuto 17: Ya en el minuto 17, tras la presión de los jugadores de «Orol», el miembro de «Jayxun» Asadbek Mustafaqulov introdujo el balón en su propia portería (autogol) — 1-0;

El golpe decisivo en el minuto 83: El destino del partido quedó sellado en los minutos finales: en el 83, Mark Krasnov acertó ante la portería rival, estableciendo el 2-0 definitivo;

Solidez defensiva: El portero de Nukus, Axrorov, y la línea defensiva mostraron un juego seguro durante los 90 minutos, manteniendo su portería a cero.

Acta del partido

Proliga. 23ª jornada

«Orol» — «Jayxun» 2-0

Goles: Mustafaqulov (17 autogol), Krasnov (83).

«Orol»: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.

«Jayxun»: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.

Un cuarto de siglo de espera: Nukus vuelve al gran fútbol

Este logro se convirtió en una verdadera fiesta para el fútbol de Karakalpakstán: