El club «Orol» se proclama campeón de la Proliga y regresa a la Superliga

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El club «Orol» se proclama campeón de la Proliga y regresa a la Superliga

Un acontecimiento histórico y largamente esperado ha tenido lugar en el fútbol uzbeko. En el partido correspondiente a la 23ª jornada de la Proliga, el club de Nukus, «Orol» derrotó al equipo de «Jayxun» en su estadio por 2-0.

Gracias a esta importante victoria, los de Nukus elevaron su cuenta a 58 puntos y, antes de finalizar la competición, aseguraron el título de la Proliga obteniendo el ascenso directo a la Superliga para la próxima temporada.

Autogol y el sello de Krasnov: ¿Cómo transcurrió el encuentro?

El partido estuvo bajo el control total y los ataques constantes de los locales:

  • Gol tempranero en el minuto 17: Ya en el minuto 17, tras la presión de los jugadores de «Orol», el miembro de «Jayxun» Asadbek Mustafaqulov introdujo el balón en su propia portería (autogol) — 1-0;

  • El golpe decisivo en el minuto 83: El destino del partido quedó sellado en los minutos finales: en el 83, Mark Krasnov acertó ante la portería rival, estableciendo el 2-0 definitivo;

  • Solidez defensiva: El portero de Nukus, Axrorov, y la línea defensiva mostraron un juego seguro durante los 90 minutos, manteniendo su portería a cero.

Acta del partido

Proliga. 23ª jornada

«Orol» — «Jayxun» 2-0

Goles: Mustafaqulov (17 autogol), Krasnov (83).

  • «Orol»: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.

  • «Jayxun»: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.

Un cuarto de siglo de espera: Nukus vuelve al gran fútbol

Este logro se convirtió en una verdadera fiesta para el fútbol de Karakalpakstán:

  • Recuerdos de 2001: El club «Orol» de Nukus participó por última vez en la máxima división del campeonato nacional de Uzbekistán en 2001;

  • 25 años de paciencia: Tras jugar en ligas inferiores durante un cuarto de siglo, el equipo regresa a la principal arena futbolística del país gracias a un trabajo constante y un juego estable;

  • Un rival fuerte para la Superliga 2027: El campeonato obtenido con antelación permite a «Orol» prepararse seriamente para competir con los grandes clubes del país en la nueva temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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