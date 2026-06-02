Prohibición de la producción y venta de naswar en Kirguistán

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Prohibición de la producción y venta de naswar en Kirguistán

El gobierno de Kirguistán ha aprobado un concepto de política demográfica hasta 2040. Según el documento, la producción y distribución de naswar quedarán totalmente prohibidas en el país.

También se planea elevar la edad mínima para comprar bebidas alcohólicas y cigarrillos a 20-21 años. Se introducirán restricciones a la venta de alcohol y productos de tabaco durante la noche y a través de Internet.

Además, se prevé aumentar los precios de estos productos mediante el incremento de los impuestos especiales. Con el fin de proteger a los menores de hábitos nocivos, el gobierno también planea fortalecer el control sobre la publicidad de productos de tabaco y alcohol.

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