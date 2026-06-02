Se espera que las temperaturas alcancen niveles récord en los próximos 5 años

Es probable que las temperaturas globales alcancen o se acerquen mucho a niveles récord en los próximos cinco años, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El documento resume las previsiones elaboradas por 13 instituciones científicas, detallando los cambios climáticos recientes y las proyecciones de temperatura y precipitaciones para los próximos cinco años.

Según las estimaciones de los expertos, entre 2026 y 2030, las temperaturas globales serán entre 1,3 y 1,9 grados superiores a los niveles preindustriales. Además, existe un 86% de probabilidad de que uno de estos años supere el récord de 2024, convirtiéndose en el año más cálido de la historia registrada.

Los expertos prevén la aparición del fenómeno de El Niño a finales de 2026, lo que aumenta la probabilidad de que 2027 sea aún más caluroso.

El informe presta especial atención a la región del Ártico. Las previsiones indican que las temperaturas allí aumentarán mucho más rápido que el promedio mundial en los próximos años. Al mismo tiempo, la capa de hielo en los mares de Barents, Bering y Ojotsk podría reducirse aún más.

Las previsiones de precipitaciones sugieren que los inviernos en el hemisferio norte podrían ser más lluviosos. En algunas regiones, como el Sahel en África, el norte de Europa, Alaska y Siberia, se espera que las precipitaciones estivales sean superiores a la media.